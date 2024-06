Osnabrücker Theaterintendant verlängert bis 2030

Osnabrück/Berlin (MH) – Ulrich Mokrusch bleibt bis zum Ende der Saison 2029/30 Intendant und Geschäftsführer der Städtischen Bühnen Osnabrück. Sein laufender Vertrag wurde entsprechend verlängert, wie die Stadt Osnabrück am Mittwoch mitteilte. "Die vielen ausverkauften Vorstellungen zeigen, wie sehr die Menschen in und um Osnabrück das Theater mögen", sagte Oberbürgermeisterin Katharina Pötter bei der Vertragsunterzeichnung am Dienstag. Sie begrüße es sehr, dass das Team um Mokrusch das Theater in den vergangenen drei Spielzeiten immer weiter in die Stadtgesellschaft geöffnet habe.

Die Diskussion um die Vertragsverlängerung sei sehr kurz gewesen, erklärte Brigitte Neumann, Aufsichtsratsvorsitzende des Fünf-Spartenhauses mit Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Junger Bühne und Konzerten des Osnabrücker Symphonieorchesters. "Wir freuen uns, dass Ulrich Mokrusch seine Arbeit zum Wohl des Theaters und des Publikums in der Stadt und der Region fortsetzt." Gemeinsam mit den Mitarbeitern und dem Publikum "haben wir noch viel vor", betonte Mokrusch selbst.

Der Intendant hat die Leitung des Osnabrücker Theaters 2021 während der Pandemie übernommen. Inzwischen liegen die Besucherzahlen den Angaben zufolge wieder auf Vor-Corona-Niveau. In der zu Ende gehenden Saison 2023/24 habe es in allen Sparten zahlreiche ausverkaufte Vorstellungen gegeben. Mokrusch "hat es sehr erfolgreich geschafft, das Publikum zurückzugewinnen", sagte der Erste Stadtrat, Wolfgang Beckermann.

