"Opus Klassik"-Preisträger 2024 verkündet

Berlin (MH) – Die Sopranistin Anna Prohaska und der Bariton Konstantin Krimmel erhalten den Musikpreis "Opus Klassik" 2024 als Sängerin bzw. Sänger des Jahres. Die Auszeichnung als Dirigent des Jahres geht an Klaus Mäkelä, teilte der Verein zur Förderung der Klassischen Musik am Montag in Berlin mit. Die Preisverleihung findet Anfang Oktober in Form eines Konzerts und einer Gala statt.

Als Instrumentalisten des Jahres werden Isabelle Faust (Violine), Gautier Capuçon (Cello) und Lang Lang (Klavier) ausgezeichnet. Die Preise in der Kategorie Nachwuchskünstler erhalten Anastasia Kobekina (Cello), Valerie Eickhoff (Gesang), María Dueñas (Violine) und Bruce Liu (Klavier).

Als bestes Projekt für Nachwuchsförderung wird "Brothers For Music" des Kammermusikensembles Hanke Brothers gewürdigt. Der "Innovationspreis für Nachhaltigkeit" geht an das Projekt "Green Monday" der Tonhalle Düsseldorf, und das Konzerthaus Berlin wird für das "Innovative Konzert des Jahres" ausgezeichnet.

Die Auszeichnung "Bestseller des Jahres" geht an den Pianisten Víkingur Ólafsson für sein Album "Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations". Wer den Preis für das Lebenswerk erhält, soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden.

Die Gala am 13. Oktober im Konzerthaus Berlin wird vom ZDF aufgezeichnet und soll am selben Abend ab 22:15 Uhr gesendet werden. Das Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung von Kevin John Edusei spielt und begleitet einige der Preisträger.

Der Musikpreis Opus Klassik wird seit 2018 von Plattenlabels, Verlagen und Konzertveranstaltern verliehen, die sich zum Verein zur Förderung der Klassischen Musik zusammengeschlossen haben.

