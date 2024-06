Spende für Musikunterricht in Höhe von AfD-Mietzahlung

Würzburg/Berlin (MH) – Die Stadt Würzburg spendet aus ihrem Haushalt 840 Euro an den Verein "Willkommen mit Musik". Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) übergab am Montag einen symbolischen Scheck an den Verein, der Kindern aus deutschen und Flüchtlingsfamilien Musikunterricht bietet. Der Spendenbetrag gleicht einer Zahlung der AfD für die Miete von Räumlichkeiten im Congress Centrum Würzburg (CCW) im Juli.

Träger des CCW ist der Eigenbetrieb Congress-Tourismus-Würzburg der Stadt Würzburg. Im Zusammenhang mit Anmietungen durch die AfD im CCW gebe es immer wieder Anfragen, ob diese nicht durch die Stadt unterbunden werden können, hieß es. Die Rechtslage sei hier jedoch angesichts der Widmung eindeutig. Manche Vertragsabschlüsse und somit letztlich auch die Einnahmen hieraus müsse die Stadt hinnehmen.

Der 2016 mit der Kulturmedaille der Stadt Würzburg ausgezeichnete Verein "Willkommen mit Musik" bietet mehr als 120 Schülern Musikunterricht. Die meisten der Kinder kommen aus bildungsfernen, wirtschaftlich und sozial benachteiligten Verhältnissen. Nur wenige von ihnen zahlen die vollen Unterrichtskosten. Deshalb kann der Verein seinen Finanzierungsbedarf nur durch Spenden vollständig decken.

