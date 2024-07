Deutsche Oper Berlin mit steigenden Besucherzahlen

Berlin (MH) – Die Deutsche Oper Berlin hat eine positive Bilanz der Spielzeit 2023/24 gezogen. Bis zum Saisonende werden die Besucherzahlen auf rund 271.000 steigen, wie das Haus am Dienstag mitteilte. Damit übertreffe man sogar den Wert der letzten Spielzeit vor der Corona-Pandemie: 2018/19 hatte man 244.000 Zuschauer. Die aktuelle Auslastung habe auf knapp 80 Prozent zugenommen. Vier Vorstellungen stehen noch aus.

In die neue Saison startet die Deutsche Oper mit zwei Konzerten ihres Orchesters beim Musikfest Berlin in der Philharmonie. Die erste Opernpremiere ist Ende September Ottorino Respighis "La Fiamma" in der Regie von Christof Loy und unter der musikalischen Leitung von Carlo Rizzi. In den Hauptrollen sind die Sopranistinnen Aušrinė Stundytė und Martina Serafin sowie die Mezzosopranistin Doris Soffel zu erleben, an ihren Seiten der Tenor Georgy Vasiliev und der Bariton Ivan Inverardi.

