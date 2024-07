Bariton Henneberg wird Ehrenmitglied der Semperoper

Dresden/Berlin (MH) – Der Bariton Matthias Henneberg hat die Ehrenmitgliedschaft der Semperoper Dresden erhalten. Der scheidende Intendant Peter Theiler überreichte dem Sänger die Ernennungsurkunde am Mittwoch im Anschluss an die letzte Aufführung der laufenden Spielzeit, Hector Berlioz' "Benvenuto Cellini", in der Henneberg in der Partie des Pompeo zu erleben ist. Die Auszeichnung sei Dank und Anerkennung für sein künstlerisches Wirken, hieß es.

Der in Gotha (Thüringen) geborene Henneberg sammelte bereits bei den Dresdner Kapellknaben erste Bühnenerfahrungen. Nach seinem Studium wurde er Mitglied im Opernstudio der Semperoper und 1985 in das Solistenensemble aufgenommen. Hier war er in zahlreichen Partien seines Fachs zu erleben, darunter Schaunard ("La bohème"), Ping ("Turandot"), Graf Lamoral ("Arabella"), Alberich ("Der Ring des Nibelungen") und Don Pizarro ("Fidelio"). Gastspiele führten ihn als Opern-, Lied- und Oratoriensänger in verschiedene Länder Europas und nach Japan.

2009 erhielt Henneberg vom Freistaat Sachsen den Titel "Kammersänger". Zwei Jahre später berief ihn die Dresdner Hochschule für Musik zum Professor im Hauptfach Gesang. An der Semperoper hat sich der Künstler zudem im Personalrat und als Sprecher des Solistenensembles engagiert und war zuletzt im Verwaltungsrat der Sächsischen Staatstheater tätig.

