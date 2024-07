Klavier-Festival Ruhr mit Bilanz 2024 zufrieden

Essen/Berlin (MH) – Das Klavier-Festival Ruhr hat in diesem Jahr rund 35.000 Besucher angezogen. "Die Auslastung der Konzertsäle liegt mit rund 80 Prozent auf dem Wert des Vorjahres", bilanzierte Intendantin Katrin Zagrosek am Dienstag zum Abschluss der ersten Saison unter ihrer Leitung.

Die Zuschauer erlebten 66 Konzerte in 16 Städten zwischen Rhein und Ruhr. Elf der Veranstaltungen waren ausverkauft. 23 der 64 aufgetretenen Pianisten gaben ihr Debüt bei dem Festival.

Ein besonderer Erfolg der zwölf Wochen war die neue Reihe "Klavier & Elektronik", hieß es. "Die Zahl der Besucher an unseren neuen Spielorten war so ermutigend, dass wir weiter neue Angebote schaffen werden, um Klaviermusik in all ihren Erscheinungsformen in Licht zu rücken", sagte Zagrosek. Über die Interessenten an klassischer Musik hinaus habe man ein deutlich jüngeres Publikum ansprechen und für Klaviermusik begeistern können.

Ein Schwerpunkt des Festivals galt Ferruccio Busoni (1866-1924). Werke des Komponisten präsentierten etwa Kirill Gerstein, Portraitkünstler des Jahres, das GrauSchumacher Piano Duo und der Marc-André Hamelin, der von dem Wuppertaler Sinfonieorchester unter Patrick Hahn begleitet wurde. Zu den weiteren Gästen des Festivals zählten Khatia Buniatishvili, Lucas und Arthur Jussen, Emanuel Ax und Evgeny Kissin. Krystian Zimerman gab eines von nur noch jährlich 15 Konzerten.

(wa)

