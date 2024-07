Opernsänger Carsten Sabrowski gestorben

Berlin (MH) – Die Komische Oper Berlin trauert um ihr langjähriges Ensemblemitglied Carsten Sabrowski. Wie das Haus am Mittwoch mitteilte, ist der Bass am 20. Juli "plötzlich und unerwartet" gestorben. Die Nachricht von Sabrowskis Tod "lässt uns fassungslos und in großer Trauer zurück", hieß es. "Unser herzliches Beileid gilt seiner Familie." Der Sänger wurde nach Angaben seiner Künstleragentur 60 Jahre alt.

Der in Kiel geborene Sabrowski gehörte seit 2002 zum Solistenensemble der Komischen Oper Berlin. Hier verkörperte er unter anderem den Leporello in "Don Giovanni" (Regie: Peter Konwitschny), die Titelpartie in "Le Nozze di Figaro" (Barrie Kosky) und König Dodon in "Der goldene Hahn" (Andreas Homoki). Zudem war er in vielen Kinderopernproduktionen zu erleben. So sollte er in "Die kleine Hexe" von Franz Wittenbrink mitwirken, die im Oktober uraufgeführt wird.

Sabrowski erhielt seine musikalische Ausbildung an der Musikhochschule Hamburg bei James Wagner und Hans Kagel sowie bei Walter Berry in Wien. In der Saison 1991/92 debütierte er am Opernhaus Dortmund. Seitdem erarbeitete er sich ein umfangreiches Repertoire seines Faches sowohl im Opern- als auch im Konzertbereich. Gastspiele führten ihn etwa an die Hamburgische Staatsoper, das Staatstheater Wiesbaden, die Oper Leipzig, Liceu Barcelona, das Teatro Municipal de Santiago de Chile, das Teatro Carlo Felice Genua und die Bayerische Staatsoper. Außerdem wirkte er in zahlreichen CD-Einspielungen mit.

