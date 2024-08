Salzburger Festspielnadel an Verein-der-Freunde-Präsident

Salzburg/Berlin (MH) – Der Präsident des Vereins der Freunde der Salzburger Festspiele, Heinrich Spängler, hat die Festspielnadel in Rubin erhalten. In seiner 25-jährigen Tätigkeit als Präsident habe Spängler den Verein "ganz maßgeblich geprägt", sagte Intendant Markus Hinterhäuser am Dienstag. Spängler leitet die 1961 gegründeten "Freunde" seit 1999, zuvor war er bereits vier Jahre lang als Kassierer im Vereinsvorstand tätig.

Mit einem Anteil von rund fünf Prozent am Gesamtbudget der Festspiele seien die "Freunde" in ihrer Gesamtheit der größte private Geldgeber und somit eine der Hauptsäulen der Festspiel-Finanzierung, hieß es. Während Spänglers Präsidentschaft wurden mehrere Vereine im Ausland gegründet. Inzwischen gibt es den Angaben zufolge rund 6.600 Mitglieder aus rund 60 Ländern.

Mit der Festspielnadel wurden bereits Künstler wie Christa Ludwig, Jürgen Flimm, Riccardo Muti, Anne-Sophie Mutter, Mariss Jansons, Franz Welser-Möst, Wolfgang Rihm und zuletzt Sir András Schiff geehrt.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Salzburger Festspielen

Link:

➜ http://www.salzburgerfestspiele.at