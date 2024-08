New Yorker Met verlängert mit Nézet-Séguin

New York/Berlin (MH) – Yannick Nézet-Séguin bleibt weitere sechs Jahre Musikdirektor der Metropolitan Opera New York (Met). Der Vertrag des Kanadiers wurde bis zur Saison 2029/30 verlängert, teilte das Haus am Dienstag mit. Der 49-Jährige hat die Position seit 2018 inne.

"Die Met ist sehr glücklich, einen der größten Dirigenten der Welt als Musikdirektor zu haben", sagte der Generaldirektor der Metropolitan Opera, Peter Gelb. "Seine bisherigen außergewöhnlichen Leistungen sowohl mit neuen Werken als auch mit klassischem Repertoire sind ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird."

Musikdirektor und Teil der Met-Familie zu sein, sei eine seiner größten Freuden als Dirigent und Musiker, erklärte Nézet-Séguin. "Ich bin demütig und stolz darauf, jeden Tag alte und neue Opernwerke mit dem illustren Met Orchestra, dem unvergleichlichen Met Chorus und den Künstlern, Schöpfern, Musikern und Freunden, die nur die Met zusammenbringen kann, zum Leben zu erwecken."

In den kommenden sechs Jahren soll Nézet-Séguin vier bis fünf Opern pro Saison dirigieren. Unter anderem ist ab der Spielzeit 2027/28 eine Neuproduktion von Richard Wagners "Ring des Nibelungen" geplant, mit vollen Zyklen im Frühjahr 2030.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Frankfurter Chordirektor geht zur New Yorker Met

(03.04.2024 – 21:14 Uhr)

➜ Weitere Artikel zur Metropolitan Opera New York

Links:

➜ https://www.metopera.org