Nationaltheater Weimar: Dirigent Beykirch geht 2025

Weimar/Berlin (MH) – Der Musikdirektor des Deutschen Nationaltheaters Weimar (DNT) und der Staatskapelle Weimar, Dominik Beykirch, lässt seinen Vertrag im Sommer 2025 auslaufen. Zum Ende der Intendanz von Hasko Weber wolle er sich beruflich neu orientieren, teilte das Haus am Donnerstag mit. Das designierte Intendanz-Team mit Valentin Schwarz, Dorian Dreher und Timon Jansen bedauere Beykirchs Entscheidung. Man respektiere aber dessen persönliche Beweggründe und stehe zukünftigen gemeinsamen Projekten offen gegenüber.

Der 33-jährige Beykirch wirkt seit 2015 am DNT. Zunächst als Kapellmeister engagiert, wurde er 2020 zum "Chefdirigenten Musiktheater" ernannt. Seit der Spielzeit 2023/24 ist er Musikdirektor am Nationaltheater Weimar. In seiner letzten Saison soll er unter anderem die Neuproduktionen von Richard Strauss' "Salome" (Regie Friedrike Blum) und Giuseppe Verdis "La traviata" (Regie: Andrea Moses) dirigieren.

Berichtigung (08.08.2024 – 17:13 Uhr): Im zweiten Absatz muss es "Der 33-jährige" heißen (nicht: "Der 32-jährige"). Das Theater hat seine Angaben korrigiert.

