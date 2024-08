Bayreuther Festspiele: Alle Vorstellungen ausverkauft

Bayreuth/Berlin (MH) – Nach 97 Prozent Auslastung im Vorjahr waren 2024 alle Opernvorstellungen der Richard-Wagner-Festspiele Bayreuth ausverkauft. Die 30 Aufführungen zogen mehr als 58.000 Besucher an, wie die Veranstalter am Dienstag zum Abschluss mitteilten. Neben einer Neuproduktion von "Tristan und Isolde" gab es ein Rahmenprogramm mit Künstler- und Wissenschaftlerbegegnungen.

Mehr als 15.000 Gäste erlebten zwei Open-Air-Konzerte im Festspielpark. Das Projekt "Wagner für Kinder" wurde zum 15. Mal präsentiert: Alle zehn Aufführungen einer eigens geschaffenen Version von "Der fliegende Holländer" auf der Probebühne IV waren mit rund 2.000 jungen Besuchern ausverkauft.

Bei dem erneut aufgelegten Kontingent vergünstigter Karten für junge Menschen bis 25 Jahren überstieg die Nachfrage das Angebot "bei Weitem", hieß es. Zudem beteiligten sich die Festspiele am "Kulturpass" des Bundes. Beide Angebote sollen im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

Die 113. Ausgabe der Festspiele wird am 25. Juli 2025 mit einer Neuproduktion von "Die Meistersinger von Nürnberg" eröffnet. Die musikalische Leitung hat Daniele Gatti, Regie führt Matthias Davids. Die Hauptpartien werden Georg Zeppenfeld, Michael Spyres, Christian Nilsson und Michael Nagy singen. Wiederaufgenommen werden "Parsifal" mit Pablo Heras-Casado am Pult sowie "Lohengrin" mit Piotr Beczala und "Tristan und Isolde" mit Andreas Schager in den Titelpartien. Der von Valentin Schwarz inszenierte "Ring des Nibelungen" mit Dirigentin Simone Young wird letztmalig in zwei Zyklen aufgeführt.

