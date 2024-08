Sanierung der Kölner Bühnen verzögert sich

Köln/Berlin (MH) – Die Kölner Bühnen müssen auch in der ganzen nächsten Saison in den Ausweichspielstätten bleiben. Die bauliche Fertigstellung des Stammhauses am Offenbachplatz werde jetzt "bis zum Ende des zweiten Halbjahres 2025" prognostiziert, teilte die Stadt Köln am Donnerstag mit.

Durch die Bauzeitverlängerung gehen die Verantwortlichen nun von Bau- und Baunebenkosten von insgesamt 798 Millionen Euro aus. "Ziel ist es, bei den Baukosten unter der Marke von 800 Millionen Euro zu bleiben", hieß es.

Die Kölner Oper, das Schauspiel, Das Kleine Haus und die Kinderoper werden seit 2012 saniert. Die Arbeiten sollten ursprünglich nur drei Jahre dauern. Die Baukosten wurden anfangs mit 253 Millionen Euro veranschlagt.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Sanierung der Oper Köln

Links:

➜ http://www.stadt-koeln.de

➜ http://www.buehnenkoeln.de