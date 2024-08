Salzburger Festspiele ziehen positive Abschlussbilanz

Salzburg/Berlin (MH) – Die Salzburger Festspiele haben in diesem Jahr mehr als 250.000 Besucher aus 77 Ländern angezogen. Die Zuschauer erlebten 172 Aufführungen an 15 Spielstätten, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Die Auslastung entsprach mit 98,2 Prozent beinahe dem Wert des Vorjahres (98,5 Prozent). Die Ticketeinnahmen beliefen sich auf 30,4 Millionen Euro (2023: 29 Millionen Euro).

Die 104. Festivalausgabe bot unter anderem 34 Vorstellungen von fünf szenischen und vier konzertanten Produktionen in der Oper sowie 85 Konzerte. Eine ganze Konzertreihe widmete das Festival dem Komponisten Arnold Schönberg anlässlich dessen 150. Geburtstags. Im Schauspiel gab es drei szenische Neuproduktionen, zwei Uraufführungen, eine multidisziplinäre Performance sowie ein Ballett und Lesungen.

Mit öffentlichen Generalproben zu der Oper "Don Giovanni " und dem Schauspiel "Jedermann", bei denen die Künstler jeweils ohne Gage spielten, erlöste das Festival insgesamt 186.000 Euro für karitative Zwecke. Die Spenden gehen unter anderem an "Ärzte ohne Grenzen" und die Salzburger Kinderkrebshilfe.

Die Salzburger Festspiele enden am Samstag (31. August) mit einem Konzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Chefdirigent Sir Simon Rattle. Auf dem Programm steht die Symphonie Nr. 6 von Gustav Mahler.

