Gundula Janowitz erhält Opus Klassik fürs Lebenswerk

Berlin (MH) – Die Sopranistin Gundula Janowitz wird mit dem Opus Klassik für ihr Lebenswerk geehrt. Die Österreicherin sei eine der größten Sängerinnen unserer Zeit, erklärte der Verein zur Förderung der Klassischen Musik am Dienstag. Die Auszeichnung soll der 87-Jährigen bei der Gala zur Preisverleihung persönlich überreicht werden.

"Mit ihrer außergewöhnlichen Stimme, ein lyrischer Sopran von makelloser, instrumentaler Führung und engelsgleichem Timbre, hat sie die internationale Musikszene über Jahrzehnte geprägt", hieß es. Die 1937 in Berlin geborene Janowitz studierte in Graz und wurde 1959 von Herbert von Karajan an die Wiener Staatsoper geholt. Ihre Karriere führte sie auch nach München, Bayreuth, Salzburg und die Metropolitan Opera New York. 1990 nahm sie Abschied von der Bühne.

Für die Preisverleihungsgala am 13. Oktober gaben die Veranstalter weitere auftretende Künstler bekannt. So wurden die Sänger des Jahres – die Sopranistin Anna Prohaska und der Bariton Konstantin Krimmel – sowie die Nachwuchskünstler des Jahres – die Violinistin María Dueñas und der Pianist Bruce Liu – angekündigt.

Die Gala im Konzerthaus Berlin wird vom ZDF aufgezeichnet und soll am selben Abend ab 22:15 Uhr gesendet werden. Das Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung von Kevin John Edusei spielt und begleitet einige der Preisträger.

Der Musikpreis Opus Klassik wird seit 2018 von Plattenlabels, Verlagen und Konzertveranstaltern verliehen, die sich zum Verein zur Förderung der klassischen Musik zusammengeschlossen haben.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Renommierte Musiker zur "Opus Klassik"-Verleihung

(17.07.2024 – 11:57 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Opus Klassik

Link:

➜ https://www.opusklassik.de