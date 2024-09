Rubiķis wird Chefdirigent des Tiroler Symphonieorchesters

Innsbruck/Berlin (MH) – Ainārs Rubiķis wird neuer Chefdirigent des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck (TSOI). Der 46-Jährige übernimmt den Posten ab der Saison 2025/26, teilte das Tiroler Landestheater am Donnerstag mit. Sein Vertrag läuft über drei Jahre. Der Lette folgt auf den Briten Kerem Hasan, der das TSOI von 2019 bis 2023 als Chefdirigent im Konzertbereich geleitet hat.

Rubiķis habe mit hoher Fachkenntnis, langjähriger Erfahrung und seinen Visionen für das TSOI überzeugt, erklärte Orchesterdirektorin Susanne Fohr. "Ainārs Rubiķis war der Wunschkandidat des Orchesters", fügte sie hinzu. Der Bestellung sei ein langer Prozess mit vielen Gesprächen und künstlerischen Begegnungen vorausgegangen, betonte Intendantin Irene Girkinger. "Es war mir dabei sehr wichtig, die Besetzung im Einvernehmen mit dem Orchester vorzunehmen."

Der 1978 in Riga geborene Rubiķis hat schon mehrfach als Gastdirigent am Pult des TSOI gestanden, zuletzt im Februar 2024. "Es war mir bereits in den letzten Jahren eine Freude, mit diesem großartigen Orchester zusammenzuarbeiten", sagte er. Die Hingabe und das Können der Musiker beeindruckten ihn sehr.

In seiner bisherigen Karriere gastierte Rubiķis an Häusern wie der Opera National de Montpellier, der Lyric Opera of Chicago und dem Gran Teatre del Liceu Barcelona. Zudem war er bei Konzerten mit den Bamberger Symphonikern, dem Toronto Symphony Orchestra, dem Luzerner Symphonieorchester und der Budapester Philharmonie sowie bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik zu erleben. Zuletzt wirkte Rubiķis von 2018 bis 2022 als Generalmusikdirektor an der Komischen Oper Berlin. Neben seiner Verpflichtung in Innsbruck fungiert er ab Herbst 2025 auch als Generalmusikdirektor des Staatstheaters Kassel.

Die musikalische Verantwortung für das TSOI ist traditionell aufgeteilt: Als Chefdirigent des Tiroler Symphonieorchester Innsbruck hat Rubiķis künftig die künstlerische Leitung im Konzertbereich, während der Chefdirigent des Tiroler Landestheaters – ab der Saison 2024/25 Gerrit Prießnitz – das Orchester im Musiktheater führt und auch Symphoniekonzerte dirigiert.

