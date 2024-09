Rheingau Musik Festival erwartet 93 Prozent Auslastung

Oestrich-Winkel/Berlin (MH) – Das Rheingau Musik Festival (RMF) erwartet zwei Tage vor dem Abschluss seiner 37. Ausgabe eine Auslastung von 93 Prozent. Für die 155 Konzerte wurden mehr als 130.000 Eintrittskarten (einschließlich Sponsoren- und Pressekarten sowie Weihnachtskonzerte) vergeben, teilten die Veranstalter am Freitag mit.

Mit einer genauso hohen Auslastung wie im Vorjahr sei man den Erwartungen des Publikums gerecht geworden, erklärte Intendant und Geschäftsführer Michael Herrmann. "Das erfüllt mich mit besonderem Stolz, vor allem, da die Besucherzahlen weiterhin stetig wachsen", fügte Geschäftsführer Marsilius Graf von Ingelheim hinzu. Das Festival endet am Samstag (7. September) mit einem Konzert des Gustav Mahler Jugendorchesters unter der Leitung von Ingo Metzmacher. Auf dem Programm steht die 3. Sinfonie von Anton Bruckner.

Seit dem 22. Juni präsentierte das RMF etwa 3.000 Musiker an 24 Spielstätten in Rheingau und benachbarten Regionen. Mehrere Konzerte gestalteten die Fokus-Künstler – der Geiger Christian Tetzlaff, die Cellistin Anastasia Kobekina, der Pianist Bruce Liu und die Jazz-Saxophonistin Candy Dulfer. Thematische Schwerpunkte lagen auf den Werken Antonín Dvořáks, der Filmmusik Hollywoods, den "Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi und der Musik Brasiliens. In einer neuen Reihe "Ausgezeichnet!" präsentierten sich ausgewählte Wettbewerbsgewinner.

Der Gesamtetat des Festivals belief sich nach Veranstalterangaben auf acht Millionen Euro. Finanziert wird es über Sponsoren, Spenden und Mitgliedsbeiträge des Fördervereins sowie einen Zuschuss des Landes Hessen in Höhe von 25.000 Euro.

Das 38. Rheingau Musik Festivals soll vom 21. Juni bis 6. September 2025 stattfinden.

(wa)

