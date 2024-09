Keri-Lynn Wilson wird Chefdirigentin der Kyiv Camerata

Kiew/Berlin (MH) – Die Kyiv Camerata hat Keri-Lynn Wilson (57) zu ihrer neuen Chefdirigentin ernannt. Die Kanadierin folgt auf den Gründer Valery Matyukhin, der das Orchester bis zu seinem Tod 2023 geleitet hat. "Wir haben uns für Keri-Lynn aufgrund ihrer musikalischen Stärken und ihres Engagements für die zeitgenössische ukrainische Musik entschieden", sagte Bohdana Pivnenok, Generaldirektorin und künstlerische Leiterin des Kammerorchesters, am Montag. Wilson stammt aus Winnipeg, der Stadt mit dem größten Anteil an Ukrainern in Nordamerika.

Die 1977 gegründete Kyiv Camerata fördert Werke ukrainischer Komponisten wie Valentin Sylvestrov, Yevgeny Stankovych und Myroslav Skoryck und gibt neue Werke in Auftrag. Als zweite Chefdirigentin seit dem Bestehen des Ensembles soll Wilson bei Konzerten in der Ukraine und im Ausland am Pult stehen. Anfang Oktober spielt die Kyiv Camerata beim jährlichen Festival für zeitgenössische Musik in Kiew und Ende November bei einem gemeinsamen Konzert mit dem Nationalen Philharmonischen Orchester zu Ehren der Millionen Opfer von Stalins Säuberungen. Weitere Auftritte in der Ukraine sind für Frühjahr und Frühsommer 2025 geplant sowie ein Konzert in Berlin im April 2025. Darüber hinaus sollen internationale Tourneen stattfinden.

Wilson arbeitet weltweit mit den führenden Orchestern und Opernhäusern. Zuletzt dirigierte sie etwa das japanische NHK Symphony, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und das Bruckner Orchester Linz sowie an der Londoner Royal Opera, der Metropolitan Opera New York und der Deutschen Oper Berlin. Kurz nach Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine 2022 gründete sie das Ukrainian Freedom Orchestra, bestehend aus Musikern der großen Orchester und Opernhäuser des angegriffenen Landes. Im April 2024 gastierte sie bereits am Pult der Kyiv Camerata in der New Yorker Carnegie Hall.

"Die Musiker der Ukraine sind die künstlerische Seele dieses tapferen Landes, das für seine Zukunft kämpft", sagte Wilson anlässlich ihrer Ernennung zur Chefdirigentin der Kyiv Camerata. "Es ist meine Pflicht, alles zu tun, was ich kann, um sie in ihrem Kampf um die Freiheit zu unterstützen."

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://kyivcamerata.org/ua/en/