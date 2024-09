Last Night of the Proms 2024 – Live aus London

Samstag, 14. September 2024 / 20:15 – 23:30 Uhr

3sat

Konzert (Großbritannien, Live-Übertragung) Die Londoner Promenadenkonzerte sind das weltgrößte klassische Musikfestival. Spektakulärer Höhepunkt ist jedes Jahr die "Last Night of the Proms" in der Londoner Royal Albert Hall.

Zu den Solisten der 129. Ausgabe zählen der Pianist Sir Stephen Hough und die Sopranistin Angel Blue. Es spielt das BBC Symphony Orchestra, unterstützt vom BBC Symphony Chorus und den BBC Singers. Die musikalische Leitung hat Sakari Oramo, der Chefdirigent des BBC Symphony Orchestra.

Das Konzertprogramm im Überblick:

William Walton

Overture ‘Portsmouth Point’

Giacomo Puccini

Gianni Schicchi – ‘O mio babbino caro’

Madam Butterfly – Humming Chorus

Tosca – ‘Vissi d’arte’

Carlos Simon

Hellfighters’ Blues BBC co-commission: world premiere

Gabriel Fauré

Pavane

Charles Ives

The Yale-Princeton Football Game

Samuel Coleridge-Taylor

Summer Is Gone

Grace Williams

Fantasia on Welsh Nursery Tunes

Camille Saint‐Saëns

Piano Concerto No. 5 in F major, ‘Egyptian’ – 2nd mvt

– Pause –

Iain Farrington

Extra Time BBC commission: world premiere

Henry Mancini

The Pink Panther arr Gavin Sutherland

Sir Stephen Hough

In His Hands: Two Spirituals

Ruperto Chapí

Las hijas del Zebedeo – ‘Al pensar en el dueño de mis amores’ (Carceleras)

Trad.

Fantasia on British Sea Songs arr. Wood

Thomas Arne

Rule, Britannia! arr. Sargent

Edward Elgar

Pomp and Circumstance March No. 1 in D major, ‘Land of Hope and Glory’

Hubert Parry

Jerusalem (orch. Elgar)

Unknown

Anon.

The National Anthem (arr. Britten)

Trad.

Auld Lang Syne arr. P. Campbell

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Last Night of the Proms

Link:

➜ http://www.bbc.co.uk./proms

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright