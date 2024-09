Über 50.000 Besucher: Rekord beim Musikfest Berlin

Berlin (MH) – Das Musikfest Berlin hat bei seiner 20. Ausgabe mehr als 50.000 Besucher angezogen. Sie erlebten rund 40 Veranstaltungen Konzerte, von denen viele ausverkauft waren, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Das sei "ein absoluter Rekord in der Festivalgeschichte". Im Vorjahr waren es 45.000 Gäste bei 28 Konzerten.

In diesem Jahr stand das Musikfest unter dem Motto "Amériques". Klangkörper vom amerikanischen Doppelkontinent wie das São Paulo Symphony Orchestra unter Thierry Fischer oder das Cleveland Orchestra mit Chefdirigent Franz Welser Möst trafen europäische Ensembles wie die Filarmonica della Scala und das Philharmonische Orchestra Oslo mit ihren Chefdirigenten Riccardo Chailly beziehungsweise Klaus Mäkelä. Ihr Debüt beim Musikfest gaben das Kansas City Symphony unter Matthias Pintscher und die Wiener Philharmoniker mit Christian Thielemann am Pult. Gemeinsam mit den großen Berliner Orchestern präsentierten Klangkörper gut 160 Werke von mehr als 80 Komponisten.

Das Programm feierte unter anderem den 150. Geburtstag des Komponisten Charles Ives. Die Amerikanische Moderne war auch mit John Adams, Allison Loggins-Hull und Missy Mazzoli vertreten. Das Ensemble Modern präsentierte in drei Konzerten sämtliche Werke der US-amerikanischen Komponistin Ruth Crawford Seeger (1901-1953). Neben den europäischen Jubilaren dieses Jahres – Anton Bruckner, Arnold Schönberg und Luigi Nono – erinnerte das Musikfest auch an die jüngst verstorbenen Komponisten Peter Eötvös, Aribert Reimann, Kaija Saariaho und Wolfgang Rihm. Letzteren würdigten die Berliner Philharmoniker mit der Aufführung seiner Werke "in memoriam".

Mit dem Musikfest starten die Berliner Klangkörper – die Philharmoniker, das Deutsche Symphonie-Orchester, das Konzerthausorchester und das Rundfunk-Sinfonieorchester – sowie internationale Gäste jeweils in die neue Spielzeit. Das nächste Musikfest findet voraussichtlich vom 30. August bis 23. September 2025 statt.

(wa)

