Busoni-Kompositionspreis an Chilenen

Berlin (MH) – Der Busoni-Kompositionspreis der Berliner Akademie der Künste geht in diesem Jahr an Maximiliano Alejandro Soto Mayorga. Der in Deutschland lebende Chilene (Jahrgang 1991) erhalte die mit 6.000 Euro dotierte Auszeichnung, teilte die Akademie am Montag mit. Der Förderpreis von 2.500 Euro wurde der US-Amerikanerin Lauren Siess (Jahrgang 1996) zugesprochen. Die Preisverleihung findet am 30. November in Berlin statt.

Soto Mayorga sei ein ungewöhnlich vielseitiger Komponist, hieß es. "In seiner Arbeit verbindet er so unterschiedliche Elemente wie serielles Denken, traditionelle Tonalität, industrielle Noise-Musik und lateinamerikanische Straßenmusik." Förderpreisträgerin Siess lote das Spannungsfeld zwischen Elektronik, Klangobjekten und virtuoser instrumentaler Klangerzeugung aus.

Der Busoni-Preis wurde 1988 von dem Komponisten Aribert Reimann gestiftet. Alle zwei bis drei Jahre werden junge, noch wenig bekannte Komponisten geehrt. Seit 1992 vergibt die Akademie der Künste zusätzlich Förderpreise an Kompositionsstudenten.

