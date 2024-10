Wuppertaler Generalmusikdirektor geht 2026

Wuppertal/Berlin (MH) – Der Generalmusikdirektor der Wuppertaler Bühnen, Patrick Hahn, lässt seinen Vertrag im Sommer 2026 auslaufen. Das gab der Österreicher am Mittwoch bekannt. Der 29-Jährige hatte mit der Spielzeit 2021/22 die Nachfolge von Julia Jones übernommen, als jüngster Generalmusikdirektor im deutschsprachigen Raum. Der Aufsichtsrat der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH habe bereits eine Findungskommission zur Neubesetzung des Amtes eingesetzt, teilte das Haus mit.

Hahn sagte, er habe die Zusammenarbeit mit den Wuppertaler Künstlern sehr genossen. "Auch Stadt und Publikum haben mich mit offenen Armen empfangen, wofür ich sehr dankbar bin und was mich bis heute inspiriert. Diese Inspiration werde ich immer mit mir tragen, wenn ich in zwei Jahren neue Wege einschlage."

Die Stadt Wuppertal und ihr Orchester seien sehr glücklich über Hahns Arbeit als Generalmusikdirektor, erklärte Kulturdezernent Matthias Nocke. "Sein großartiges Wirken mit dem Wuppertaler Sinfonieorchester, seine frischen Ideen und sein außergewöhnliches Talent konnten sich in der Historischen Stadthalle und dem Opernhaus entfalten. Musikalische Höhepunkte, internationales Renommee, seine Kreisler-Abende, seine Impulse in der Theaterleitung und sein großer Charme haben die Musikstadt Wuppertal bereichert."

Der 1995 in Graz geborene Hahn ist als Dirigent, Komponist und Pianist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe im In- und Ausland. Er stand bereits am Pult von Klangkörpern wie den Münchner Philharmonikern, dem Gürzenich-Orchester Köln, der Dresdner Philharmonie, den Wiener Symphonikern, dem Luzerner Sinfonieorchester und dirigierte in der Bayerischen Staatsoper, der Staatsoper Hamburg, der Ungarischen Staatsoper sowie bei den Tiroler Festspielen. Zeitgleich mit seinem Amtsantritt in Wuppertal hatte Hahn die Position des Ersten Gastdirigenten beim Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra (bis 2023) und beim Münchner Rundfunkorchester übernommen.

