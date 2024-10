Gramophone Awards nach Deutschland

London/Berlin (MH) – Bei der Verleihung der britischen Gramophone Classical Music Awards ist die deutsche Geigerin Isabelle Faust gleich zwei Mal ausgezeichnet worden. Sie erhielt den Preis am Mittwochabend in London für ihr Album mit Schumanns Klavierquartett Op. 47 und Klavierquintett Op. 44 sowie die Einspielung von Benjamin Brittens Violinkonzert Op. 15 mit dem BR-Symphonieorchester unter Jakub Hrůša. Der Bariton Konstantin Krimmel und der Pianist Daniel Heide wurden in der Kategorie Lied für Schuberts "Die schöne Müllerin" ausgezeichnet.

Zwei Preise in den Kategorien "Aufnahme des Jahres" und "Instrumental" gewann die US-amerikanische Geigerin Hilary Hahn. Ihr Landsmann, der Dirigent Michael Tilson Thomas, wurde für sein Lebenswerk geehrt. Die Auszeichnung "Künstler des Jahres" erhielt die Sopranistin Carolyn Sampson. Der 20-jährige Pianist Yunchan Lim aus Südkorea wurde "Junger Künstler des Jahres". Als beste Opern-DVD ist der Mitschnitt von Leoš Janáčeks "Káta Kabanová" bei den Salzburger Festspielen 2022 in der Regie von Barrie Kosky. Zum "Orchester des Jahres" wählten die Leser der Zeitschrift "Gramophone" die Tschechische Philharmonie.

Die Gramophone Awards werden seit 1977 jährlich von dem britischen Magazin "Gramophone" vergeben. Sie zählen zu den wichtigsten Preisen für klassische Musik.

