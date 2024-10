Neuer Geschäftsführer für Beethovenfest Bonn

Bonn/Wuppertal/Berlin (MH) – Der Geschäftsführer der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH, Torger Nelson, wechselt in gleicher Funktion zum Beethovenfest Bonn. Dort folgt er auf Michael Gassmann, der zum Jahresende ausscheidet, wie das Festival am Freitag mitteilte. Der 45-Jährige werde seinen neuen Posten zum 1. Februar 2025 antreten.

Der Kulturmanager mit deutschen und amerikanischen Wurzeln ist seit Beginn der Spielzeit 2023/24 Geschäftsführer in Wuppertal. Für den Wechsel nach Bonn hat er um Aufhebung seines Vertrages zum 1. April 2025 gebeten. Er habe die Zusammenarbeit mit dem Team und den Künstlern aus Oper, Schauspiel und Sinfonieorchester sehr genossen und viel Unterstützung bekommen, sagte Nelson. "Dennoch möchte ich die neue spannende Aufgabe in einem dynamischen Team in Bonn übernehmen, das das Beethovenfest in den letzten Jahren innovativ neu aufgestellt hat, und auf das ich mich schon jetzt sehr freue", erklärte er. Sein dortiger Vertrag läuft bis Ende 2029.

Nelson habe mit innovativen Managementmethoden neue Kooperationen ins Leben gerufen und ein modernes Preissystem eingeführt, lobte der Wuppertaler Kulturdezernent Matthias Nocke. "Außerdem konnte er die digitale Verwaltung in den Bereichen Vertrieb, Personal und Finanzen entscheidend voranbringen." Als größte noch anstehende Herausforderung vor seinem Weggang bezeichnete Nelson die weiteren Vorbereitungen zum Neubau eines Orchesterprobenraums.

Für die Suche nach einem neuen Geschäftsführer für die Wuppertaler Bühnen hat der Aufsichtsrat bereits eine Findungskommission eingesetzt.

