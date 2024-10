Esterhazy Privatstiftung beruft Generalintendanten

Eisenstadt/Berlin (MH) – Die musikalisch-kulturellen Aktivitäten der Esterhazy Privatstiftung werden künftig von einem Generalintendanten geleitet. Die Position übernimmt zum 1. März 2025 Rico Gulda, derzeit künstlerischer Betriebsdirektor am Wiener Konzerthaus. Mit dem 56-jährigen Schweizer habe man einen ausgewiesenen Fachmann für Musik und Kultur gewinnen können, erklärte der Vorstandsvorsitzende Stefan Ottrubay am Freitag.

Zu den künftigen Aufgaben Guldas zählt die Koordination der musikalischen Angebote von Esterhazy im Burgenland, darunter die sommerlichen Aufführungen der Oper im Steinbruch St. Margarethen mit jährlich bis zu 100.000 Besuchern, die Konzertreihe classic.Esterhazy sowie das Festival Herbstgold, das Pianofestival Keys to Heaven und das Streichquartettfestival quartetto plus.

Die Stiftung habe seit ihrer Gründung 1994 mehr als 250 Millionen Euro in kulturelle Aktivitäten und den Kulturtourismus in der Region im Osten Österreich investiert, betonte Ottrubay. "Mit der aktuellen Ernennung wollen wir unser Engagement im Sinne des Stiftungsauftrages fortführen, ein innovatives wie traditionsbewusstes attraktives Angebot für nationales und internationales Publikum zu schaffen."

"Es hat einen großen Reiz, in Eisenstadt, der Wiege der Wiener Klassik und dem einstigen Wirkungsort Joseph Haydns, daran teilzuhaben, die nächsten Kapitel in dieser jahrhundertelangen Geschichte zu gestalten", begründete Gulda seine Entscheidung.

Der Sohn des Pianisten und Komponisten Friedrich Gulda verfolgte zunächst selbst eine pianistische Laufbahn und trat etwa mit Martha Argerich, seinem Bruder Paul Gulda und den Wiener Philharmoniker auf. Er lehrte am Mozarteum Salzburg und in Seoul sowie als Gastdozent in Budapest, Würzburg und Krems. 2007 wurde er Assistent der Geschäftsführung am Wiener Konzerthaus, das ihn 2013 zum künstlerischen Betriebsdirektor beförderte. Im gleichen Jahr wurde er auch künstlerischer Leiter der Oberösterreichischen Stiftskonzerte.

