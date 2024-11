Christine Marquardt wird Operndirektorin in Chemnitz

Chemnitz/Berlin (MH) – Christine Marquardt wird neue Operndirektorin an den Städtischen Theatern Chemnitz. Die gebürtige Leipzigerin übernimmt die Position zum 1. August 2025, teilte das Haus am Dienstag mit. Marquardt folgt auf Jürgen Reitzler. Ihr Vertrag läuft über zwei Jahre, wie der ihres Vorgängers.

"Sie ist sowohl im künstlerischen wie im organisatorischen Bereich sehr erfahren und war bereits an mehreren renommierten Häusern tätig", sagte Generalintendant Christoph Dittrich über die designierte Operndirektorin. Derzeit wirkt Marquardt am Stadttheater Klagenfurt, wo sie 2022 Künstlerische Betriebsdirektorin und Chefdisponentin wurde und seit 2023 auch für das Casting verantwortlich ist.

"Eine meiner großen Herzensangelegenheiten ist es, Kinder und Jugendliche für das Musiktheater zu begeistern, denn sie sind die Zukunft des Theaters", erklärte Marquardt. "Ein weiterer persönlicher Fokus liegt darauf, die Oper mit einem vielfältigen Opernprogramm in den kommenden Spielzeiten noch weiter in die Stadt hinein zu öffnen."

Marquardt hat bereits während ihres Gesangsstudiums an der Dresdner Hochschule für Musik erste praktische Theatererfahrungen als Gastassistentin gesammelt. Ihre Laufbahn begann sie in der Spielzeit 2009/10 als Regieassistentin für Musiktheater am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Von 2011 bis 2016 war die als Regieassistentin und Regisseurin für Musiktheater am Badischen Staatstheater Karlsruhe engagiert. Ab 2017 hatte sie verschiedene Leitungspositionen an der Dresdner Semperoper und wechselte 2022 nach Klagenfurt.

