Dirk Maassen – Neues Album "Inception" ist persönliche Reise zum musikalischen Ursprung

Der erfolgreiche Komponist und Pianist Dirk Maassen befasst sich auf seinem jüngst veröffentlichten neuen Album "Inception" mit dem Thema der puren, organischen Schöpfung und dem musikalischen Ursprung. Die Stücke auf dem Album malen allesamt Emotionen und Geschichten, die mit Schöpfung und Ursprung verbunden sind. Maassen zeigt darin sein charakteristisches Talent, komplexe Klaviermelodien und filmische Atmosphäre miteinander zu verweben.

Besonders am Herzen liegt dem Künstler dabei der Titel "Dans le Coeur", ein Stück, das Maassen nach einem Ballettauftritt seiner Tochter schrieb. "Es war dieser Moment, in dem mir klar wurde, wie sie zu einer unabhängigen, starken jungen Frau heranwächst und ihren eigenen Weg geht", beschreibt Maassen. "Das Stück ist meine musikalische Reflexion darüber, wie ich sie loslassen muss, gleichzeitig aber immer eine tiefe Verbundenheit zu ihr spüre."

Der "musikalische Ursprung", wie Maassen ihn beschreibt, ist zentrales Thema des Albums. Für ihn ist es der Moment, in dem Musik natürlich fließt. "Es ist ein Zustand, in dem ich mich einfach ans Klavier setze und die Musik aus mir herauskommt – ungefiltert, spontan, unpoliert", erklärt er. "Auf 'Inception' wollte ich genau diesen Ursprung einfangen – die Magie des Augenblicks, in dem die Musik entsteht, bevor sie durch Nachbearbeitung oder einen langen Kompositionsprozess verändert wird."

Seine Kompositionen haben weltweit Millionen von Zuhörern tief berührt und wurden in mehreren Filmprojekten verwendet, darunter der preisgekrönte Film "Crossroads".

Im Frühjahr 2025 wird er dazu auf Deutschlandtournee gehen.

