Kunstaktion macht auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam

Am 24. November wird ein ganz besonderes Klavierkonzert auf Schloss Blumenthal in Aichach (Region Augsburg) stattfinden: Der Pianist "stranger" lehnt sich mit seiner Kunstaktion an die UN-Kampagne "Orange The World" an und macht auf die weltweite schwere Gewalt gegen Frauen aufmerksam.

Alle 9 Minuten und 9 Sekunden erfährt statistisch gesehen auf dieser Welt eine Frau schwere Gewalt. Der anonym bleibende Musiker "stranger" nutzt genau diese Zeitspannen für sein Kunstprojekt, um symbolisch auf den globalen Missstand aufmerksam zu machen.

Vom 9. bis 17. Oktober lud er in München die Öffentlichkeit ein, Teil seines Kunstprojektes zu werden. Weiße Wände schufen einen Korridor, auf denen jeder Interessierte einen orangenen Handabdruck hinterlassen konnte. Am Ende des Korridors saß stranger in einem gläsernen Würfel am Flügel. Einzeln begegneten die Teilnehmenden dem Künstler einige Minuten im stillen Blickkontakt. Nach dieser intensiven Begegnung interpretierte stranger im Anschluss die jeweilige Melodie für 9 Minuten und 9 Sekunden auf seinem Instrument, während der Sand einer Sanduhr exakt für diesen Zeitraum zu Boden rieselte.

Am 26. Oktober fand in der Münchner Alten Kongresshalle die Uraufführung des 1. Klavierkonzertes statt, welches aus den Melodien der Teilnehmenden entstand. Am 24. November findet es auf Schloss Blumenthal seine Fortsetzung.

Insgesamt neun Aktionen wird es zu der Kunstaktion geben. Der Künstler plant, aus diesen Konzerten das "Requiem YIN" zu komponieren, welches 2026 uraufgeführt werden soll.

Weitere Informationen unter http://www.stranger.org.

