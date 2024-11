Nicholas Carter wird Stuttgarter Generalmusikdirektor

Stuttgart/Berlin (MH) – Der australische Dirigent Nicholas Carter wird neuer Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart und des Staatsorchesters Stuttgart. Der 39-Jährige trete den Posten zur Saison 2026/27 an, teilte das Haus am Freitag mit. Carter folgt auf Cornelius Meister, dessen Vertrag nach acht Jahren ausläuft. Der Verwaltungsrat der Württembergischen Staatstheater Stuttgart muss seine Ernennung am 18. November noch bestätigen.

Carter ist seit 2021 Chefdirigent und Co-Operndirektor der Oper Bern. In Stuttgart hat er im Mai dieses Jahres bereits Vorstellungen von "Das Rheingold" dirigiert und übernimmt im Februar 2025 die musikalische Leitung der Neuproduktion von Prokofjews "Der Spieler".

"Nicholas Carter bringt nicht nur seine Expertise als Wagner- und Strauss-Dirigent mit nach Stuttgart, sondern ist auch in der zeitgenössischen Musik zu Hause", sagte Intendant Viktor Schoner und nannte als Beispiel dessen Leitung der amerikanischen Erstaufführung von Brett Deans "Hamlet" an der Metropolitan Opera New York.

Nach Stationen als Kapellmeister an der Staatsoper Hamburg und der Deutschen Oper Berlin war Carter von 2016 bis 2019 Chefdirigent des Adelaide Symphony Orchestra. Von 2018 bis 2021 wirkte er als Chefdirigent des Staatstheaters Klagenfurt und des Kärtner Sinfonieorchesters, ehe er an die Oper Bern wechselte.

Seine Ernennung zum Generalmusikdirektor in Stuttgart bezeichnete er als großes Privileg. Die Stuttgarter Staatsoper verfüge über ein enormes Repertoire und eine reiche Geschichte, erklärte er. "Die Tiefe und Fülle des Orchesterklangs hat mich sofort beeindruckt, seine Flexibilität und die Reaktionsfähigkeit während der Aufführungen haben mir schnell davon überzeugt, dass wir eine bereichernde musikalische Partnerschaft eingehen können."

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Oper Stuttgart

Links:

➜ https://www.staatsoper-stuttgart.de