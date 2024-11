Metropolitan Opera ernennt Ersten Gastdirigenten

New York/Berlin (MH) – Daniele Rustioni wird Erster Gastdirigent der Metropolitan Opera New York (Met). Der 41-jährige Italiener übernimmt die Position mit Beginn der Saison 2025/26, teilte Musikdirektor Yannick Nézet-Séguin am Mittwoch mit. Rustioni ist erst der dritte Erste Gastdirigent in der Geschichte der Met, nach Valery Gergiev und Fabio Luisi. Sein Vertrag läuft über drei Jahre. Pro Spielzeit soll er mindestens zwei Opern dirigieren.

Rustioni in dieser Position zu haben, sei gut für das Orchester, den Chor und die Oper, sagte Nézet-Séguin. "Wir haben gemeinsame künstlerische Werte, die in erster Linie von unserer tiefen Liebe, unserem Engagement und unserem Respekt für die Musik und die Musiker geleitet werden."

Seit seinem Hausdebüt 2017 mit Verdis "Aida" hat Rustioni an der Met Neuproduktionen von Verdis "Rigoletto" und Bizets "Carmen" sowie Wiederaufnahmen von Mozarts "Le Nozze di Figaro" und Verdis "Falstaff" dirigiert. Im Februar 2023 gab er sein Debüt in der Carnegie Hall mit dem Met Orchestra. Von seiner Ernennung zum Ersten Gastdirigenten fühle er sich geehrt, sagte Rustioni. "Jedes Mal, wenn ich hier dirigiert habe, war ich inspiriert von dem unglaublichen Met Orchestra und Chor und den Künstlern auf und hinter der Bühne."

Rustioni hat den Angaben zufolge mehr als 70 Opern in seinem Repertoire. Er war Chefdirigent des Ulster Orchestra in Nordirland, Erster Gastdirigent der Bayerischen Staatsoper und Musikdirektor der Opéra National de Lyon.

(wa)

