Fassade der Düsseldorfer Tonhalle wird saniert

Düsseldorf/Berlin (MH) – An der Düsseldorfer Tonhalle beginnt eine umfangreiche Sanierung der Außenfassade. In einem ersten Abschnitt werden Mauerwerksfugen, Natursteinelemente und Abdichtungen sowie die Fenster der Westfassade bearbeitet, wie die Stadt Düsseldorf am Montag mitteilte. Zudem wird die Trink- und Abwasseranlage im Verwaltungstrakt erneuert.

Die Arbeiten finden bei laufendem Veranstaltungsbetrieb statt und sollen im Frühjahr 2026 abgeschlossen werden. Dann entscheidet der Rat der Stadt über den zweiten Bauabschnitt, der die restliche Fassadensanierung vorsieht. Die Gesamtkosten des Teilprojektes belaufen sich nach derzeitiger Planung auf 44 Millionen Euro. Für die energetisch wirksamen Maßnahmen fließen Fördermittel des Bundes und der Stadt ein.

In der diesjährigen Sommerpause wurden bereits Maßnahmen im Innenbereich der Tonhalle durchgeführt. Bis Anfang der 2030er Jahre sind weitere Teilprojekte im Innen- und Außenbereich im Rahmen eines ganzheitlichen Sanierungskonzeptes geplant.

