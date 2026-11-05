Neuer Intendant für Musikfestival Heidelberger Frühling

Heidelberg/Berlin (MH) – Das Musikfestival Heidelberger Frühling bekommt 30 Jahre nach seiner Gründung einen neuen Intendanten. Die Gesellschafter des Festivals – die Heidelberger Frühling Musikstiftung und die Stadt Heidelberg – wählten Kian Jazdi für die Position, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Der Kulturmanager, Musiker und Musikvermittler übernimmt die Position ab 1. Oktober 2027.

Gründungsintendant Thorsten Schmidt wird sich dann auf seine Arbeit als Vorsitzender des Vorstands der Stiftung konzentrieren, die seit Sommer 2026 neben der Stadt Mehrheitsgesellschafter des Festivals ist. Jazdi beginnt als designierter Intendant ab sofort mit der Planung der Festivalsaison 2027/28. An seine Seite tritt als Programmdirektorin Marlene Brüggen, die derzeit beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin tätig ist.

Mit Jazdi habe man eine visionäre Persönlichkeit für den Heidelberger Frühling gewinnen können, sagte Schmidt. "Er steht nicht nur für künstlerische Exzellenz, sondern setzt sich leidenschaftlich für das ein, wofür der Heidelberger Frühling seit 30 Jahren steht: nämlich Festivalarbeit stets im Kontext gesellschaftlicher Relevanz zu begreifen." Es übernehme ein Intendant, "dem ich meine Arbeit mit Freude und in vollstem Vertrauen übergebe".

Jazdi betonte, er sei sich der Verantwortung bewusst, die damit verbunden ist. Der Heidelberger Frühling sei "ein Ort, an dem Musik Gemeinschaft stiftet und Fragen unserer Zeit verhandelt. Thorsten Schmidt hat dafür über drei Jahrzehnte ein außergewöhnliches Fundament gelegt."

Der 1991 in der Nähe von Stuttgart geborene Jazdi studierte Schulmusik und Mathematik in Karlsruhe. Seit 2017 arbeitet er für Kulturinstitutionen im In- und Ausland. Von 2019 bis 2022 war er musikalischer Leiter und Projektleiter der Al-Farabi Musikakademie in Berlin, die mit klassischer Musik Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Milieus zusammenbringt. 2022 gründete er gemeinsam mit Julian Prégardien und Cate Pisaroni das Festival Liedstadt, dessen Künstlerischer Co-Leiter und Geschäftsführer er ist. Jazdi ist Mitglied der Jury des Elbkulturfonds der Behörde für Kultur und Medien Hamburg und des Fachbeirats des Netzwerk Junge Ohren. Er unterrichtet "Leading & Guiding" im Master Contemporary Arts Practice an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

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(wa)

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