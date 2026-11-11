Erstes West-Eastern Divan Festival mit Barenboim eröffnet

Berlin (MH) – Seit mehr als 25 Jahren setzt das West-Eastern Divan Orchestra ein Zeichen für Verständigung und Versöhnung. Nach dem überwiegend aus jüdischen und arabischen Musikern zusammengesetzten Klangkörper ist ein Festival benannt, dessen erste Ausgabe am Mittwochabend in Berlin gestartet ist. Der weltbekannte Dirigent Daniel Barenboim, der das Orchester 1999 gemeinsam mit dem amerikanisch-palästinensischen Intellektuellen Edward Said gründete, leitete das Eröffnungskonzert in der Philharmonie.

Barenboim, der Anfang 2025 seine Parkinson-Erkrankung öffentlich machte, dirigierte im Sitzen und mit reduzierten Gesten, denen die Musiker zugleich hochkonzentriert und mit leidenschaftlicher Energie folgten. Auf dem Programm standen bekannte Werke aus dem klassisch-romantischen Repertoire: Beethovens "Leonore"-Ouvertüre, Vorspiel und Liebestod aus Wagners Oper "Tristan und Isolde" sowie Schuberts "Große" Sinfonie. Orchester und Dirigent wurden mit begeistertem Applaus und Ovationen im Stehen gefeiert.

Das neue Festival findet in Kooperation mit mehreren Institutionen statt, die die Ideen der beiden Gründer weitertragen. Die seit 2008 bestehende Daniel-Barenboim-Stiftung in Berlin ist die Dachorganisation für das West-Eastern Divan Orchestra und die Barenboim-Said-Akademie, an der junge Musiker und Geisteswissenschaftler aus dem Nahen Osten ausgebildet werden. Mit der Stiftung sind auch der Pierre-Boulez-Saal und das Barenboim-Said Center for Music in Ramallah verbunden.

Die Konzerte mit Werken aus Kammermusik und Sinfonik, darunter auch zeitgenössische Kompositionen, finden noch bis zum 18. November an unterschiedlichen Orten in Berlin statt. Beteiligt ist auch die eigenständige Fundación Barenboim-Said in Sevilla.

Das Orchester der Barenboim-Said Akademie spielt unter seinem aus Kuwait stammenden Leiter Nabil Shehata. Zu erleben sind außerdem Künstler wie der irakische Oud-Virtuose Naseer Shamma mit seinem Ensemble, der Flötist Emmanuel Pahud mit Studenten aus dem Westjordanland oder der Pianist Lang-Lang. Ferner wird ein neuer Dokumentarfilm über Edward Said vorgestellt, der sich auf bisher unveröffentlichtes Archivmaterial stützt.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(ck/wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Daniel Barenboim gründet neues Festival

(13.08.2026 – 14:59 Uhr)

➜ Weitere Artikel zu Daniel Barenboim

Links:

➜ https://www.divanfestival.de