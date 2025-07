Markus Hertel bleibt Intendant am Theater Pforzheim

Pforzheim/Berlin (MH) – Markus Hertel bleibt fünf weitere Jahre Intendant des Theaters Pforzheim. Der Gemeinderat verlängerte seinen Vertrag einstimmig bis Sommer 2032, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Der gebürtige Essener leitet das Haus seit 2022 zusammen mit dem Geschäftsführenden Direktor Uwe Dürigen.

Hertel sei "ein Glücksfall für unser Theater", sagte Oberbürgermeister Peter Boch (CDU). Der Intendant wisse das Publikum zu unterhalten, ohne dabei belanglos zu werden. "Mit starker künstlerischer Handschrift hat er das Profil des unterhaltsamen Musiktheaters unserer Stadt geprägt und dabei immer das gesellschaftlich relevante im Blick behalten." Der Spielplan des Drei-Sparten-Hauses sei "sehr familienfreundlich und lädt alle Generationen ein, gemeinsam das Live-Erlebnis Theater zu genießen".

Vor seiner Berufung nach Pforzheim war Hertel Künstlerischer Betriebsdirektor an den Wuppertaler Bühnen. Zuvor wirkte er zehn Jahre lang als Operndirektor am Schleswig-Holsteinischen Landestheater in Flensburg. 1964 in Essen geboren, studierte er Regie an der Hochschule für Musik in München. Seine Engagements führten ihn unter anderem an das Staatstheater am Gärtnerplatz in München, an die Theater in Bern und Freiburg, die Bayerische Theaterakademie August Everding und nach Gießen.

(wa)

