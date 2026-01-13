International Classical Music Award an Dirigent Hrůša

Berlin (MH) – Bei den diesjährigen International Classical Music Awards (ICMA) wird Jakub Hrůša als "Künstler des Jahres" ausgezeichnet. Der 44-jährige Tscheche zähle "sicherlich zu den größten Dirigenten unserer Zeit", teilte die Jury am Dienstag mit. Hrůša ist seit 2016 Chefdirigent der Bamberger Symphoniker und bleibt es noch bis 2029. Im September 2025 tritt er eine Stelle als Musikdirektor am Royal Opera House in London an, drei Jahre später wird er auch Chefdirigent und Musikdirektor der Tschechischen Philharmonie.

Mit dem Preis für das Lebenswerk wird der Pianist und Dirigent Stephen Kovavevich geehrt. "Während seiner sechs Jahrzehnte andauernden Karriere trat er mit renommierten Orchestern auf und veröffentlichte von Kritikern gefeierte Aufnahmen, womit er sein Vermächtnis als wahrer Meister des Instruments festigte", hieß es.

Der Preis in der Kategorie "Junger Künstler des Jahres" geht an die österreichische Mezzosopranistin Anja Mittermüller. Den "Discovery Award" für junge Musiker erhält die 17-jährige, in Deutschland geborene Violinistin Mariam Abouzhara. Der "ICMA Classeek Award" in Zusammenarbeit mit der Plattform Classeek und der Internationalen Musikakademie Liechtenstein wird an den 28-jährigen Pianisten Anthony Ratinov aus den USA vergeben.

Mit dem Komponistenpreis wird der Ungar Péter Zombola ausgezeichnet. Den Titel "Label des Jahres" erhält LSO Live. Gegründet 1999 vom London Symphony Orchestra, ist es das erste eigene Plattenlabel eines Orchesters.

Der unabhängige Musikpreis ICMA wird seit 2011 vergeben. Vorläufer waren die MIDEM Classical Awards zwischen 1994 und 2010. Die diesjährige Verleihung findet am 18. März im Bamberger Joseph-Keilberth-Saal statt. Die Preisträger wurden unter 307 Nominierungen ausgewählt.

Alle Preisträger im Überblick:

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Stephen Kovacevich

ARTIST OF THE YEAR

Jakub Hrůša

YOUNG ARTIST OF THE YEAR

Anja Mittermüller, mezzo soprano

DISCOVERY AWARD

Mariam Abouzhara, violin

ICMA CLASSEEK AWARD

Anthony Ratinov, piano

COMPOSER AWARD

Péter Zombola

LABEL OF THE YEAR

LSO Live

SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD

Carlos Païta / Le Palais des Dégustateurs

SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD

Bamberger Symphoniker

AUDIO & VIDEO AWARDS

EARLY MUSIC

Maria – Josquin in Leipzig

Amarcord

Raumklang

BAROQUE INSTRUMENTAL

Johann Sebastian Bach: Sonatas for Violin and Continuo

Isabelle Faust, Kristian Bezuidenhout, Kristin von der Goltz

Harmonia Mundi

BAROQUE VOCAL

Songs of Passion

John Dowland & Henry Purcell: Various works

Lea Desandre, Thomas Dunford, Jupiter Ensemble

Erato

VOCAL MUSIC

Gaetano Donizetti: Songs

Ermonela Jaho, Carlo Rizzi

Opera Rara

CHORAL MUSIC

Joseph Haydn: Die Schöpfung

Lucy Crowe, Benjamin Bruns, Christian Gerhaher

Chor & Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Simon Rattle

BR Klassik

OPERA

Richard Wagner: Der fliegende Holländer

Lise Davidsen, Anna Kissjudit

Stanislas De Barbeyrac, Eirik Grøtvedt

Gerald Finley, Brindley Sherratt

Norwegian National Opera Chorus

Norwegian National Opera Orchestra

Edward Gardner

Decca

SOLO INSTRUMENT

John Field: Complete Nocturnes

Alice Sara Ott

Deutsche Grammophon

CHAMBER MUSIC

Bohuslav Martinů

String Quartets Nos. 2, 3, 5 & 7

Pavel Haas Quartet

Supraphon

CONCERTOS

War Silence – Rare Italian Piano Concertos

Fano, Dallapiccola, Omizzolo, Carrara: Piano Concertos

Roberto Prosseda,

London Philharmonic Orchestra,

Nir Kabaretti

Hyperion

SYMPHONIC MUSIC

Gustav Mahler: Symphony No. 5

Tonhalle-Orchester Zürich

Paavo Järvi

Alpha Classics

CONTEMPORARY MUSIC

Kalevi Aho: Moonlight Concerto – Concerto For Alto Flute & Strings

Hiyoli Togawa, Alexej Gerassimez, Sharon Bezaly

Lahti Symphony Orchestra, St. Michel Strings

Anja Bihlmaier, Erkki Lasonpalo

BIS

ASSORTED PROGRAMS

Schönberg: Die Jakobsleiter, Kammersymphonie No. 1, Violin Concerto

Variations for Orchestra, Verklärte Nacht

Patricia Kopatchinskaja, Wolfgang. Koch, Daniel Behle, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, Johannes Martin Kränzle, Gyula Orendt, Stephan Rügamer, Nicola Beller Carbone, Liv Redpath, Jasmin Delfs

Rundfunkchor Berlin, Berliner Philharmoniker,

David Bui, Gregor Mayrhofer, Giuseppe Mentuccia, Friedrich Suckel

Kirill Petrenko

Berliner Philharmoniker Recordings

HISTORICAL RECORDINGS

Sergio Fiorentino – The Legacy

Various composers

Sergio Fiorentino

Guildford Philharmonic Orchestra, Pro Musica Symphony Orchestra Hamburg

London Mozart Ensemble

Brilliant Classics

PREMIERE RECORDINGS

Ernst Gernot Klussmann: Piano Quintet Op. 1 + String Quartet No. 1

Kuss Quartett, Peter Nagy

EDA Records

ex aequo

Shostakovich Discoveries: World Premiere Recordings & Rarities

Daniil Trifonov, Gidon Kremer, Nils Mönkemeyer, Alexander Roslavets

Yulianna Avdeeva, Rostislav Krimer, Madara Petersone, Georgijs Osokins

Daniel Ciobanu, Alexei Mochalov, Andrei Pushkarev

Kremerata Baltica, Staatskapelle Dresden, Thomas Sanderling

Deutsche Grammophon

VIDEO: OPERA

Sergei Prokofiev: War and Peace

Olga Kulchynska, Andrei Zhilikovsky, Violeta Urmana, Olga Guryakova

Mischa Schelomianski, Arsen Soghomonyan et al.

Chor und Orchester der Bayerischen Staatsoper

Vladimir Jurowski

Bayerische Staatsoper Recordings

VIDEO: PERFORMANCE & DOCUMENTARIES

Anton Bruckner: Symphony No. 9

Bamberger Symphoniker, Herbert Blomstedt

Accentus Music

ex aequo

The Alchemy of the Piano

A Film by Jan Schmidt-Garre

Francesco Piemontesi, Alfred Brendel, Ermonela Jaho, Stephen Kovacevich

Antonio Pappano, Maria João Pires, Eldar Nebolsin et al.

Naxos

