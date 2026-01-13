International Classical Music Award an Dirigent Hrůša

Berlin (MH) – Bei den diesjährigen International Classical Music Awards (ICMA) wird Jakub Hrůša als "Künstler des Jahres" ausgezeichnet. Der 44-jährige Tscheche zähle "sicherlich zu den größten Dirigenten unserer Zeit", teilte die Jury am Dienstag mit. Hrůša ist seit 2016 Chefdirigent der Bamberger Symphoniker und bleibt es noch bis 2029. Im September 2025 tritt er eine Stelle als Musikdirektor am Royal Opera House in London an, drei Jahre später wird er auch Chefdirigent und Musikdirektor der Tschechischen Philharmonie.
Mit dem Preis für das Lebenswerk wird der Pianist und Dirigent Stephen Kovavevich geehrt. "Während seiner sechs Jahrzehnte andauernden Karriere trat er mit renommierten Orchestern auf und veröffentlichte von Kritikern gefeierte Aufnahmen, womit er sein Vermächtnis als wahrer Meister des Instruments festigte", hieß es.
Der Preis in der Kategorie "Junger Künstler des Jahres" geht an die österreichische Mezzosopranistin Anja Mittermüller. Den "Discovery Award" für junge Musiker erhält die 17-jährige, in Deutschland geborene Violinistin Mariam Abouzhara. Der "ICMA Classeek Award" in Zusammenarbeit mit der Plattform Classeek und der Internationalen Musikakademie Liechtenstein wird an den 28-jährigen Pianisten Anthony Ratinov aus den USA vergeben.
Mit dem Komponistenpreis wird der Ungar Péter Zombola ausgezeichnet. Den Titel "Label des Jahres" erhält LSO Live. Gegründet 1999 vom London Symphony Orchestra, ist es das erste eigene Plattenlabel eines Orchesters.
Der unabhängige Musikpreis ICMA wird seit 2011 vergeben. Vorläufer waren die MIDEM Classical Awards zwischen 1994 und 2010. Die diesjährige Verleihung findet am 18. März im Bamberger Joseph-Keilberth-Saal statt. Die Preisträger wurden unter 307 Nominierungen ausgewählt.
Alle Preisträger im Überblick:
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
Stephen Kovacevich
ARTIST OF THE YEAR
Jakub Hrůša
YOUNG ARTIST OF THE YEAR
Anja Mittermüller, mezzo soprano
DISCOVERY AWARD
Mariam Abouzhara, violin
ICMA CLASSEEK AWARD
Anthony Ratinov, piano
COMPOSER AWARD
Péter Zombola
LABEL OF THE YEAR
LSO Live
SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD
Carlos Païta / Le Palais des Dégustateurs
SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD
Bamberger Symphoniker
AUDIO & VIDEO AWARDS
EARLY MUSIC
Maria – Josquin in Leipzig
Amarcord
Raumklang
BAROQUE INSTRUMENTAL
Johann Sebastian Bach: Sonatas for Violin and Continuo
Isabelle Faust, Kristian Bezuidenhout, Kristin von der Goltz
Harmonia Mundi
BAROQUE VOCAL
Songs of Passion
John Dowland & Henry Purcell: Various works
Lea Desandre, Thomas Dunford, Jupiter Ensemble
Erato
VOCAL MUSIC
Gaetano Donizetti: Songs
Ermonela Jaho, Carlo Rizzi
Opera Rara
CHORAL MUSIC
Joseph Haydn: Die Schöpfung
Lucy Crowe, Benjamin Bruns, Christian Gerhaher
Chor & Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Simon Rattle
BR Klassik
OPERA
Richard Wagner: Der fliegende Holländer
Lise Davidsen, Anna Kissjudit
Stanislas De Barbeyrac, Eirik Grøtvedt
Gerald Finley, Brindley Sherratt
Norwegian National Opera Chorus
Norwegian National Opera Orchestra
Edward Gardner
Decca
SOLO INSTRUMENT
John Field: Complete Nocturnes
Alice Sara Ott
Deutsche Grammophon
CHAMBER MUSIC
Bohuslav Martinů
String Quartets Nos. 2, 3, 5 & 7
Pavel Haas Quartet
Supraphon
CONCERTOS
War Silence – Rare Italian Piano Concertos
Fano, Dallapiccola, Omizzolo, Carrara: Piano Concertos
Roberto Prosseda,
London Philharmonic Orchestra,
Nir Kabaretti
Hyperion
SYMPHONIC MUSIC
Gustav Mahler: Symphony No. 5
Tonhalle-Orchester Zürich
Paavo Järvi
Alpha Classics
CONTEMPORARY MUSIC
Kalevi Aho: Moonlight Concerto – Concerto For Alto Flute & Strings
Hiyoli Togawa, Alexej Gerassimez, Sharon Bezaly
Lahti Symphony Orchestra, St. Michel Strings
Anja Bihlmaier, Erkki Lasonpalo
BIS
ASSORTED PROGRAMS
Schönberg: Die Jakobsleiter, Kammersymphonie No. 1, Violin Concerto
Variations for Orchestra, Verklärte Nacht
Patricia Kopatchinskaja, Wolfgang. Koch, Daniel Behle, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, Johannes Martin Kränzle, Gyula Orendt, Stephan Rügamer, Nicola Beller Carbone, Liv Redpath, Jasmin Delfs
Rundfunkchor Berlin, Berliner Philharmoniker,
David Bui, Gregor Mayrhofer, Giuseppe Mentuccia, Friedrich Suckel
Kirill Petrenko
Berliner Philharmoniker Recordings
HISTORICAL RECORDINGS
Sergio Fiorentino – The Legacy
Various composers
Sergio Fiorentino
Guildford Philharmonic Orchestra, Pro Musica Symphony Orchestra Hamburg
London Mozart Ensemble
Brilliant Classics
PREMIERE RECORDINGS
Ernst Gernot Klussmann: Piano Quintet Op. 1 + String Quartet No. 1
Kuss Quartett, Peter Nagy
EDA Records
ex aequo
Shostakovich Discoveries: World Premiere Recordings & Rarities
Daniil Trifonov, Gidon Kremer, Nils Mönkemeyer, Alexander Roslavets
Yulianna Avdeeva, Rostislav Krimer, Madara Petersone, Georgijs Osokins
Daniel Ciobanu, Alexei Mochalov, Andrei Pushkarev
Kremerata Baltica, Staatskapelle Dresden, Thomas Sanderling
Deutsche Grammophon
VIDEO: OPERA
Sergei Prokofiev: War and Peace
Olga Kulchynska, Andrei Zhilikovsky, Violeta Urmana, Olga Guryakova
Mischa Schelomianski, Arsen Soghomonyan et al.
Chor und Orchester der Bayerischen Staatsoper
Vladimir Jurowski
Bayerische Staatsoper Recordings
VIDEO: PERFORMANCE & DOCUMENTARIES
Anton Bruckner: Symphony No. 9
Bamberger Symphoniker, Herbert Blomstedt
Accentus Music
ex aequo
The Alchemy of the Piano
A Film by Jan Schmidt-Garre
Francesco Piemontesi, Alfred Brendel, Ermonela Jaho, Stephen Kovacevich
Antonio Pappano, Maria João Pires, Eldar Nebolsin et al.
Naxos
