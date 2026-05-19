Zwei Ensembles gewinnen Göttinger Händel-Wettbewerb

Göttingen/Berlin (MH) – Bei der diesjährigen "Göttingen Händel Competition" haben zwei Ensembles gewonnen. Das Duo Lucescuro aus Wien teilt sich den mit 5.000 Euro dotierten Preis mit dem Ensemble Les Arcanes Baroques aus Den Haag, wie die Göttinger Händel-Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Beide Ensembles treten beim Preisträgerkonzert am Donnerstag auf.

Les Arcanes Baroques erhielt auch den Sonderpreis "Musik und Raum" und 2.000 Euro. Das Duo Lucescuro wurde vom Publikum als beste der sieben teilnehmenden Gruppen ausgezeichnet. Zudem gingen Notengutscheine des Bärenreiter-Verlages an das Furore Ensemble und Les Arcanes Baroques. Ein weiterer Sonderpreis, ein Gastspiel beim Festival Early Music Vancouver, wurde an das Barque Ensemble aus Łódź verliehen.

Der Juryvorsitzende und Intendant der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen, Jochen Schäfsmeier, wies in seiner Preisrede auf das außerordentliche Niveau dieses Wettbewerbsjahrgangs hin. Die Jury habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, betonte er. Jedes der angetretenen Ensembles sei es wert, im Konzert gehört zu werden.

Der Wettbewerb ist Teil der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen, die noch bis zum 25. Mai dauern. Sie gelten als das weltweit älteste Festival für Alte Musik und trugen erheblich zur Wiederentdeckung der Opern von Georg Friedrich Händel (1685-1759) bei. Im vorigen Jahr zog das Festival mit 94 Veranstaltungen an zwölf Tagen rund 15.000 Besucher an. 2020 feierten die Händel-Festspiele Göttingen ihr hundertjähriges Bestehen.

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(wa)

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