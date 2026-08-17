Stadt Bayreuth würdigt langjährige Festspiel-Mitwirkende

Bayreuth/Berlin (MH) – Die Stadt Bayreuth hat 34 langjährige Mitwirkende der Richard-Wagner-Festspiele ausgezeichnet. Oberbürgermeister Andreas Zippel (SPD) dankte ihnen am Montag bei einer Feierstunde im Haus Wahnfried für ihre Treue und ihren unermüdlichen Einsatz, wie die Stadt mitteilte.

Bayreuth werde allenthalben mit Wagner und den Festspielen geradezu identifiziert. "Und dass das so ist, verdanken wir im Wesentlichen ihnen allen. Jeder von Ihnen trägt zum Image Bayreuths als Kulturstadt, zum guten Klang des Namens unserer Stadt in aller Welt bei.", sagte Zippel.

Zu den Geehrten zählten die Mezzosopranistin Nadine Weissmann, der Bariton Michael Volle und der Tenor Andreas Schager für die Mitwirkung in jeweils zehn Festspiel-Jahren. Die Orchestermusiker Matthias Baier (Fagott), Thomas Lischke (Posaune) und Peter Riehm (Violine) sowie der Maskenbildner André Beck erhielten für ihre 30-jährige Tätigkeit die Richard-Wagner-Medaille.

Auf der Liste standen Mitwirkende fast aller Sparten des Festspielbetriebs am Grünen Hügel – von Solisten, Orchestermusikern und Chorsängern über Techniker und Bühnenbildner bis hin zur Statisterie und Beleuchtern. Sie erhielten – ja nach Dauer ihres Engagements für die Festspiele – ein "Schimmala" (Keramikkrug mit Zinndeckel), einen Glaskubus des Festspielhauses oder eine Richard-Wagner-Medaille.

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(wa)

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