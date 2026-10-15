Festspiele MV vergeben Nachwuchspreise 2026

Schwerin/Berlin (MH) – Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zeichnen Nachwuchsmusiker aus, die mit ihren Konzerten beim diesjährigen Festival überzeugt haben. Der italienische Geiger Andrea Cicalese erhält den mit 5.000 Euro dotierten Solistenpreis, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Der Publikumspreis in gleicher Höhe geht an den britischen Hornisten Ben Goldscheider. Den Ensemblepreis und 10.000 Euro erhält das Saxofonquartett Kebyart aus Spanien. Die Auszeichnungen sollen im Rahmen eines Gala-Konzertes am 18. Juli 2027 in Wismar verliehen werden.

Mit der 1995 gegründeten Konzertreihe "Junge Elite" bietet das Festival jungen Musikern aus aller Welt eine Bühne und die Chance auf einen der Nachwuchspreise. Viele der Ausgezeichneten kehren später regelmäßig zu den Festspielen zurück, darunter heutige Stars wie Julia Fischer, Daniel Hope oder Daniel Müller-Schott.

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(wa)

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