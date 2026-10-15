HfM Nürnberg: Präsident Kotzian tritt zurück

Nürnberg/Berlin (MH) – Der Präsident der Hochschule für Musik Nürnberg, Rainer Kotzian, verlässt die Einrichtung. Kotzian habe am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt, teilte die Hochschule mit. Der Rücktritt werde zum 16. Oktober wirksam.

"Nach intensiver persönlicher Auseinandersetzung mit den Entwicklungen der vergangenen Wochen habe ich mich entschlossen, von meinem Amt als Präsident der Hochschule für Musik Nürnberg zurückzutreten", erklärte Kotzian in einem Schreiben an die Hochschulmitglieder, aus der die Süddeutsche Zeitung zitierte. Medienberichten zufolge gab es Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen den Hochschulpräsidenten.

Der gebürtige Österreicher Kotzian leitete die Hochschule seit Oktober 2021. Er studierte an der Universität Mozarteum in Salzburg Musik- und Tanzpädagogik. 2001 begann er am dortigen Orff-Institut seine Lehrtätigkeit. 2010 wurde er als Professor für Elementare Musikpädagogik nach Nürnberg berufen. Von 2011 bis 2017 war er zudem Studiendekan und wurde dann zum Vizepräsidenten der Hochschule gewählt.

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(wa)

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