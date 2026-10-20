Neue Managerin für Chor des Bayerischen Rundfunks

München/Berlin (MH) – Der Chor des Bayerischen Rundfunks bekommt eine neue Managerin. Martina Elmer übernimmt die Funktion zum 1. November 2026, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Die Österreicherin folgt auf Susanne Vongries, die sich nach 26 Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet.

Elmer kommt vom Budapest Festival Orchestra, wo sie seit Mai 2025 die künstlerische Programm- und Tourneeplanung geleitet hat. Zuvor wirkte sie acht Jahre lang als Konzertreferentin bei den Salzburger Festspielen und verantwortete unter anderem den Aufbau des Jugendprogramms "jung & jeder", das zur Jubiläumssaison 2020721 gestartet wurde.

Die 1989 in Salzburg geborene Elmer studierte Musikwissenschaft/Klarinette, Betriebswirtschaft sowie Musik- und Kulturmanagement in Klagenfurt, Mexiko-City und München. Als Managerin des BR-Chors soll sie künftig die personelle und organisatorische Leitung des Ensembles verantworten. Gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Peter Dijkstra werde sie die künstlerische Ausrichtung prägen und bestehende sowie neue Formate weiterentwickeln, hieß es. Zudem sei sie maßgeblich an der Programm- und Spielplangestaltung sowie an der Steuerung von Produktionen und Gastspielen beteiligt.

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Berichtigung (20.10.2026 – 18:56 Uhr): Im dritten Satz muss es "nach 26 Jahren" heißen (nicht: nach 21 Jahren). Der Bayerische Rundfunk hat seine Angaben korrigiert.

(wa)

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