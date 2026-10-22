Oper Frankfurt: Loebe und Guggeis verlängern bis 2032

Frankfurt am Main/Berlin (MH) – Intendant Bernd Loebe und Generalmusikdirektor Thomas Guggeis bleiben der Oper Frankfurt vier weitere Jahre erhalten. Ihre Verträge wurden bis August 2032 verlängert, teilten Oberbürgermeister Mike Josef und Kulturdezernentin Ina Hartwig (beide SPD) am Donnerstag mit.

Josef nannte es eine "sehr gute Nachricht für Frankfurt", dass Loebe und Guggeis ihre Arbeit an der Oper langfristig weiterführen. Hartwig erklärte, mit der Verlängerung ihrer Verträge sorge die Stadt für Kontinuität an einem Haus, das dank seiner engagierten Mitarbeiter zu den renommiertesten Opernhäusern in Europa zähle.

"Bernd Loebe hat die Oper Frankfurt seit der Spielzeit 2002/03 mit einem exzellenten Ensemble und spannenden Produktionen aus allen Epochen der Musiktheatergeschichte geprägt", sagte Hartwig. Zugleich habe der Intendant stets die Zukunft im Blick und investiere in die Stimmen von morgen: Über das Opernstudio fänden junge Sänger den Einstieg in den Beruf und nicht selten auch den Weg ins Ensemble.

Für die hochklassige musikalische Qualität stehe seit der Spielzeit 2023/24 Generalmusikdirektor Thomas Guggeis. "Was er mit dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester leistet, im Opernhaus wie in den Museumskonzerten, lässt nicht nur mich immer wieder begeistert staunen", betonte die Kulturdezernentin.

Loebe dankte der Stadt Frankfurt für das Vertrauen, das sie Guggeis und ihm entgegenbringe. Die zahlreichen Auszeichnungen der vergangenen Jahre zeigten, was man an der Oper Frankfurt mit Ensemble, Chor, Orchester sowie den künstlerischen und technischen Kollegen erarbeitet habe. "2032 werde ich dreißig Jahre Intendant der Oper Frankfurt gewesen sein, und ich habe noch viele Ideen, an deren Umsetzung wir nun mit Hochdruck arbeiten", sagte er. Guggeis fügte hinzu: "Ich freue mich darauf, mich zusammen mit der Stadt für eine auskömmliche Finanzierung für Opernhaus und Orchester einzusetzen und so dieses exzellente Niveau für Frankfurt langfristig zu sichern."

In Loebes Amtszeit wurde die Oper Frankfurt von den Kritikern der Zeitschrift "Opernwelt" sieben Mal zum "Opernhaus des Jahres" gekürt. Das Frankfurter Opern- und Museumsorchester erhielt sechs Mal – und zuletzt drei Mal in Folge – den Titel "Orchester des Jahres". Guggeis wurde 2026 als "Dirigent des Jahres" ausgezeichnet.

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(wa)

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