Neuer Chorleiter für Windsbacher Knabenchor

Windsbach/Berlin (MH) – Der Windsbacher Knabenchor hat einen neuen Chorleiter gefunden. Ludwig Böhme soll die künstlerische Leitung zum 1. September 2022 übernehmen, teilte der Chor am Samstag auf seiner Facebook-Seite mit. Der 42-Jährige habe sich unter 25 Bewerbern durchgesetzt. Er folgt auf Martin Lehmann, der dann als Kreuzkantor nach Dresden wechselt.

Zuletzt waren noch drei Kandidaten und eine Kandidatin im Rennen. Die Entscheidung sei schließlich sehr einmütig gefallen, erklärte Bernd Töpfer, Direktor des Windsbacher Internats und Leiter der Findungskommission: "Ludwig Böhme zeichnet sich aus durch eine überragende musikalische Qualität und eine klare Pädagogik, ebenso verfügt er über weitreichende Erfahrungen und Netzwerke in der Musikszene." Sowohl im liturgischen Rahmen als auch im Auftreten bei Konzerten und Oratorien bewege er sich mit Würde und professioneller Sicherheit. Auch die 130 Chorsänger, die Lehrkräfte, das Management und die Eltern trügen die Wahl mit überwältigender Mehrheit mit.

Der in Leipzig geborene Böhme war Mitglied des Thomanerchores und hat Chordirigieren studiert. 1999 gründete er das Calmus Ensemble und ist bis heute Bariton des Quintetts. Seit 2002 leitet er den Kammerchor Josquin des Préz, seit 2012 ist er künstlerischer Leiter des Leipziger Synagogalchores. Böhme unterrichtete Dirigieren an den Musikhochschulen in Leipzig und Halle.

Der bisherige Chorleiter Lehmann leitet den Windsbacher Knabenchor seit 2012. Er habe großen Respekt vor der beeindruckenden Arbeit seines Vorgängers, erklärte Böhme. " Mit Leidenschaft und Gründlichkeit werde ich mich für den Chor, seine Klasse und natürlich für das Wohl der Sänger einsetzen und möchte alle singbegeisterten Jungen und ihre Eltern sowie alle Freunde und Fans der Windsbacher einladen, uns zu besuchen und den Chor und mich in eine gute Zukunft zu begleiten."

