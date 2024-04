Bariton Gerd Feldhoff gestorben

Berlin (MH) – Die Deutsche Oper Berlin trauert um ihr langjähriges Ensemblemitglied Gerd Feldhoff. Wie das Haus am Freitag mitteilte, starb der Bariton am Donnerstag. Er wurde 92 Jahre alt. Der Sänger hatte bereits 1961 als Mozarts "Figaro" sein Hausdebüt gegeben. Von 1963 bis zu seinem Bühnenabschied 1999 war dort er fest engagiert. Man werde ihm ein ehrendes Angedenken bewahren, hieß es.

Der 1931 in Radevormwald (Nordrhein-Westfalen) Geborene absolvierte eine Lehre zum Werkzeugmacher, ehe er ein Gesangsstudium durchlief. An der Deutschen Oper hatte er 1.360 Auftritte, unter anderem als Wozzeck, Hans Sachs und Amfortas, als Jochanaan, Pizarro und Wanderer. Seine Lieblingsrolle war der Barak in "Die Frau ohne Schatten". Feldhoff erhielt auch Einladungen an die Opernhäuser in New York, München und Wien sowie zu den Salzburger und Bayreuther Festspielen. 1970 wurde ihm der Ehrentitel "Berliner Kammersänger" verliehen.

(wa)

