Theater und Philharmonie Essen lockt mehr Besucher

Essen/Berlin (MH) – Die Theater und Philharmonie Essen (TUP) hat in der Spielzeit 2023/24 rund 306.000 Besucher angezogen. Das sei ein Anstieg um 10.000 Gäste im Vergleich zur Vorsaison, teilte das Haus am Dienstag mit. "Seit dem Pandemie-Einschnitt in der Spielzeit 2019/2020 haben wir zum ersten Mal wieder die Marke von 300.000 Besuchen überschritten", sagte Geschäftsführer Fritz Frömming.

Allein das Aalto Musiktheater habe knapp 78.000 Zuschauer aufzuweisen. Ein Erfolg war etwa das von Intendantin Merle Fahrholz eingeführte Angebot einer Familienoper: Rund 5.000 Jugendliche und Erwachsene erlebten die Inszenierung "Geisterritter" nach einer Romanvorlage von Cornelia Funke.

Die Essener Philharmoniker unter Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti zogen im 125. Jahr ihres Bestehens 37.000 Gäste an. Das Konzertprogramm der Philharmonie Essen mit großen Gastorchestern und Soloauftritten verfolgten mehr als 80.000 Menschen. Die letzte Saison von Ballett-Intendant Ben Van Cauwenbergh bilanzierte nahezu 64.000 Gäste. Die Gesamtbesucherzahl des Schauspiels lag bei knapp 45.000.

Weitere Besucher "im fünfstelligen Bereich" hat die Philharmonie Essen durch Vermietungen an externe Veranstalter. Hinzu kamen kostenfrei zugängliche Eigenveranstaltungen wie "Park Sounds" der Philharmonie Essen im Stadtpark oder die TUP-Angebote im Rahmen des Sommerfestes "Wir sind im Garten" der Stadt Essen.

Die Theater und Philharmonie Essen vereint 700 Mitarbeiter in den fünf Sparten Aalto-Musiktheater, Essener Philharmoniker, Aalto Ballett Essen, Philharmonie Essen und Schauspiel Essen. Die TUP ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Essen.

