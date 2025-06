"Opus Klassik"-Preisträger 2025 verkündet

Berlin (MH) – Die Mezzosopranistin Emily D’Angelo und der Tenor Benjamin Bernheim erhalten den Musikpreis "Opus Klassik" 2025 als Sängerin bzw. Sänger des Jahres. Die Auszeichnung in der Kategorie Dirigent des Jahres geht an die Chefdirigentin des Konzerthausorchester Berlin, Joana Mallwitz, teilte die Gesellschaft zur Förderung der Klassischen Musik am Mittwoch in Berlin mit. Die Preisverleihung findet am 11. und 12. Oktober in Form eines Konzerts und einer Gala statt.

Als Instrumentalisten des Jahres werden Antje Weithaas (Violine), Seong-Jin Cho (Klavier) und Lucienne Renaudin Vary (Trompete) ausgezeichnet. Die Preise in der Kategorie Nachwuchskünstler erhalten Aigul Akhmetshina (Mezzosopran), Leia Zhu (Violine), Timothy Ridout (Viola) und der Pianist Hayato Sumino, der auch für die "Live-Performance des Jahres Solist" geehrt wird.

Der Preis für Nachwuchsförderung in der Kinder- und Jugendarbeit geht an das Ensemble Quillo für seine Werkstatt "Zukunftstöne". Als Innovatives Konzert des Jahres werden das Mozartfest Würzburg für "Hell ist die Nacht" und Julien Chauvin mit dem Concert de la Loge ausgezeichnet. Den Innovationspreis für Nachhaltigkeit erhält das Staatstheater Karlsruhe für "Flow – Tage der Nachhaltigkeit".

Die diesjährigen Preisträger zeigten eindrucksvoll, "wie vielfältig und dynamisch die klassische Musikszene ist – von großen internationalen Namen bis hin zu neuen und genreübergreifenden Stimmen", erklärte Clemens Trautmann, Sprecher der Geschäftsführung der Gesellschaft zur Förderung der Klassischen Musik.

Wer für das Lebenswerk und den Bestseller des Jahres ausgezeichnet wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Die Gala am 12. Oktober im Konzerthaus Berlin wird vom ZDF aufgezeichnet und soll am selben Abend ab 22:15 Uhr gesendet werden. Das Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung von Anu Tali spielt und begleitet einige der Preisträger.

Der Musikpreis Opus Klassik wird seit 2018 von Plattenlabels, Verlagen und Konzertveranstaltern verliehen, die sich zum Verein zur Förderung der Klassischen Musik zusammengeschlossen haben. 2025 ist der Verein in eine GmbH übergegangen.

