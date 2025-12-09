Erzgebirgisches Theater bekommt neuen GMD

Annaberg-Bucholz/Berlin (MH) – Bruno Borralhinho wird neuer Generalmusikdirektor am Annaberger Eduard-von-Winterstein-Theater und Chefdirigent der Erzgebirgischen Philharmonie Aue. Der Portugiese wurde unter 63 Bewerbern ausgewählt, teilte das Haus am Dienstag mit. Borralhinho übernimmt die Posten ab der Spielzeit 2026/27. Er folgt auf Jens Georg Bachmann, dessen Amtszeit im Sommer 2025 endete. In der laufenden Saison wirkt Ekkehard Klemm als Conductor in Residence.

Mit dem Dirigenten und Cellisten Borralhinho habe das Winterstein-Theater einen sehr renommierten und erfahrenen Dirigenten und Musiker gewonnen, sagte der Geschäftsführende Intendant Moritz Mogg. "Seine künstlerische Vielseitigkeit, sein Gespür für Klang und seine Leidenschaft für die Musik werden unsere künstlerische Arbeit nachhaltig bereichern. Mit ihm an der Spitze unserer Philharmonie, die sich seine Bestellung sehr wünschte, blicke ich voller Zuversicht in die kommenden Spielzeiten.", betonte er.

Der 1982 geborene Borralhinho hat von 2000 bis 2006 an der Universität der Künstle in Berlin studiert, wo er das Künstlerische Diplom und das Konzertexamen mit Auszeichnung erhielt. Er ist Künstlerischer Leiter des Ensemble Mediterrain, Musikalischer Leiter des Bayra – Ensemble Orquestral und Mitglied der Dresdner Philharmonie. Seit 2024 verantwortet er zudem die künstlerische Leitung des Internationalen Musikwettbewerbs Júlio Cardona.

Borralhinho tritt regelmäßig als Solist und Kammermusiker in Portugal, Spanien, Deutschland und Brasilien auf und stand am Pult zahlreicher Orchester. Am Winterstein-Theater war er während des Auswahlprozesses als Dirigent eines Konzerts und einer Aufführung von Mozarts Oper "Don Giovanni" zu erleben.

(wa)

