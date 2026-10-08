Chefdirigent Rattle verlängert mit BR-Symphonieorchester

München/Berlin (MH) – Sir Simon Rattle bleibt fünf weitere Jahre Chefdirigent von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks. Wie der Sender am Donnerstag mitteilte, hat der Brite seinen Vertrag bis 2033 verlängert. Das sei eine hervorragende Nachricht für den BR, das Publikum und die internationale Musikwelt, erklärte Intendantin Katja Wildermuth.

Rattle präge das Orchester und den Chor mit künstlerischer Strahlkraft, Leidenschaft und unermüdlichem Entdeckergeist, sagte Wildermuth. "Zugleich setzt er sich mit großem Engagement dafür ein, insbesondere junge Menschen für Musik zu begeistern und ihnen dadurch kulturelle Teilhabe zu ermöglichen." Damit stärke er nicht nur das internationale Renommee der beiden Klangkörper, sondern auch deren Auftrag, Musik in die Mitte der Gesellschaft zu tragen.

Der 71-jährige Rattle wurde 2023 der sechste Chefdirigent in der Geschichte des BRSO nach Eugen Jochum, Rafael Kubelik, Sir Colin Davis, Lorin Maazel und Mariss Jansons. Er liebe die Musiker und Sänger, "und ich war noch nie glücklicher", sagte er zu seiner Vertragsverlängerung.

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(wa)

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