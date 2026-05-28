Theater Hof: Intendant springt bei "Romeo und Julia" ein

Hof/Berlin (MH) – Zwei Vorstellungen von Riccardo Zandonais Oper "Romeo und Julia" musste das Theater Hof krankheitsbedingt schon absagen – nun springt der Intendant und Regisseur der Produktion selbst ein: Bei der Aufführung am Freitag (29. Mai) steht Lothar Krause als Romeo auf der Bühne, wie das Haus am Donnerstag mitteilte. Die Partie singt von der Seitenbühne aus Zurab Zurabishvili. Der georgische Tenor gastiert kurzfristig anstelle von Ensemblemitglied Minseok Kim.

Die ebenfalls erkrankte Sopranistin Annina Olivia Batagglia spielt die Rolle der Isabella stumm. Von der Seite singt Xinlei Yu aus dem hauseigenen Opernchor.

Die 1922 in Rom uraufgeführte Oper "Giulietta e Romeo" hatte am 2. Mai Premiere am Theater Hof. Nach dieser und einer weiteren Vorstellung mussten die nächsten beiden Aufführungen abgesagt werden. "Wir sind aktuell das einzige Theater weltweit, das diese Oper zur Aufführung bringt", erklärte Intendant Krause. Deshalb habe man "diesmal wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Vorstellung zu retten – und wenn ich dafür selbst auf die Bühne muss". Als Regisseur kenne er seine eigene Inszenierung recht gut. Er hoffe einfach darauf, dass ihm das Publikum eventuelle darstellerische Schwächen zu Gunsten der Rettung der Aufführung verzeiht.

Die letzten beiden Vorstellungen am 31. Mai und 6. Juni hofft das Theater Hof, wieder in Originalbesetzung präsentieren zu können.

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(wa)

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