Mahler Competition 2026 vergibt keinen ersten Preis

Bamberg/Berlin (MH) – Die Jury der Mahler Competition 2026 hat keinen ersten Preis vergeben. Der zweite Preis wurde an den Polen Jakub Przybycień verliehen, teilten die veranstaltenden Bamberger Symphoniker in der Nacht zu Samstag mit. Der 31-Jährige erhielt auch den Publikumspreis. Zwei dritte Preise gingen an Sieva Borzak (29, Italien) und Simon Clausse (25, Frankreich).

Przybycień erhalte den zweiten Preis als stimmige Anerkennung für eine herausragende Gesamtleistung, sagte Jakub Hrůša, Chefdirigent und Jurymitglied. "Er hat die Jury über den gesamten Wettbewerb hinweg überzeugt, nicht nur im Finalkonzert, sondern auch durch seine Entwicklung, seine Musikalität, sein Potenzial und seine Arbeit mit dem Orchester"

Mit der Entscheidung, keinen ersten Preis zu verleihen, unterstreiche die international besetzte Jury den außergewöhnlich hohen künstlerischen Anspruch des Dirigentenwettbewerbs. Zuvor wurde nur 2007 ebenfalls kein erster Preis vergeben.

Der zweite Preis ist mit 20.000 Euro dotiert, die zwei dritten Preise mit jeweils 10.000 Euro. Ein zusätzlicher Preis, eine Studio-Produktion mit BR-Klassik und den Bamberger Symphonikern, ging an den 27-jährigen Briten Oliver Cope.

An der achten Ausgabe des Wettbewerbs nahmen 24 Kandidaten aus 13 Ländern teil – 19 Männer und fünf Frauen.

Der 2004 gegründete Gustav-Mahler-Dirigentenwettbewerb wird alle drei Jahre veranstaltet und zählt zu den international renommiertesten Leistungsvergleichen seiner Art. Neben Preisgeldern von insgesamt 40.000 Euro bietet die Mahler Competition hochtalentierten jungen Künstlern Impulse für ihre weitere Karriere.

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(wa)

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