Theater und Philharmonie Essen: Stabile Besucherzahlen

Essen/Berlin (MH) – Die Theater und Philharmonie Essen (TUP) hat in der Spielzeit 2025/26 rund 299.000 Besucher angezogen. Das entspreche einem ähnlichen Niveau wie in der Saison 2024/25 mit 306.000 Gästen, teilte das Haus am Montag mit. Die Gesamtauslastung der 939 Veranstaltungen lag bei 71 Prozent (Vorsaison: 910 Veranstaltungen und 72 Prozent Auslastung).

Das Konzertprogramm der Philharmonie Essen mit großen Gastorchestern und Soloauftritten verfolgten mehr als 92.000 Menschen (Vorsaison. 89.000). Die Essener Philharmoniker unter Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti zogen 40.000 Besucher an, etwa 3.000 mehr als 2024/25.

Das Aalto Musiktheater hatte zuletzt 70.000 Zuschauer aufzuweisen (Vorsaison: 80.000). Das Aalto Ballett Essen bilanzierte 54.000 Gäste (nach 58.000 in der Spielzeit 2024/25). Die Gesamtbesucherzahl des Schauspiels lag bei knapp 40.000 (Vorsaison: 43.000).

Bei Gastspielen außerhalb Essens zogen die Sparten weitere 5.000 Besucher an. Hinzu kamen kostenfrei zugängliche Eigenveranstaltungen wie das TUP-Theaterfest oder die "Park Sounds" mit mehreren tausend Gästen.

Die Theater und Philharmonie Essen vereint 700 Mitarbeiter in den fünf Sparten Aalto-Musiktheater, Essener Philharmoniker, Aalto Ballett Essen, Philharmonie Essen und Schauspiel Essen. Die TUP ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Essen.

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(wa)

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