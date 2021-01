Tage der Chor- und Orchestermusik erstmals im Sommer

Berlin (MH) – Die Tage der Chor- und Orchestermusik (TCOM) werden in diesem Jahr erstmals im Sommer veranstaltet. Das Amateurmusik-Festival soll vom 27. bis 29. August 2021 in der Stadt Rheine (Nordrhein-Westfalen) stattfinden, teilte der Bundesmusikverband Chor & Orchester (BMCO) mit. Damit reagiere man auf das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen.

Traditionell findet das Festival jeweils drei Wochen vor Ostern statt. Wegen der unsicheren Wetterlage in dieser Jahreszeit werden Konzerte nur in geschlossenen Räumen geplant. Eine Verschiebung in den Sommer eröffne die Möglichkeit, viele Veranstaltungen unter freiem Himmel durchzuführen, hieß es. Im Frühjahr wollen die Organisatoren ein neues Festivalkonzept präsentieren. Die schon für März ausgewählten Vokal- und Instrumentalensembles sind auch für August zur Mitwirkung eingeladen.

Die aktuellen Einschränkungen träfen die Amateurmusik hart, erklärte BMCO-Präsident Benjamin Strasser. "Mit unserem Kompetenznetzwerk und unserem Förderprogramm 'Neustart Amateurmusik' helfen wir allen Chören und Orchestern in Deutschland, so bald wie möglich die Probenarbeit und Konzerttätigkeit wieder aufnehmen zu können. Wenn das geschafft ist, haben wir im August also umso mehr Grund, in Rheine gemeinsam zu feiern."

Die Tage der Chor- und Orchestermusik sind eines der bedeutendsten Festivals der Amateurmusik in Deutschland. Sie finden jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt. Zur Teilnahme können sich ansässige Musikvereine, regionale Chöre und Ensembles aus ganz Deutschland bewerben, die Auswahl trifft eine Programmkommission. Die Ausgabe 2020 in Dessau wurde wegen der beginnenden Corona-Pandemie wenige Tage vor Beginn abgesagt.

